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Tüm bunları 'tek çizgi' ile çiziyor
Fransız sanatçı akla gelebilecek her türlü nesneyi elini kaldırmadan tek çizgi ile çizebiliyor...
29 Ekim 2017 Pazar 22:36
Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 22:36
tek çizgi
tek çizgi sanatı
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