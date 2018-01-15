Tüm birlikler teyakkuz halinde! Operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ve bugün Afrin’e müdahale edileceği açıklamasından sonra Kilis’teki birlikler hazır bekliyor. Batı illerinden daha önce takviye olarak gönderilen birlikler, Afrin sınırına konuşlanırken namlular Suriye’ye çevrilmiş vaziyette hazır bekliyor.

Sınır birliklerindeki tank, fırtına obüs, roketatarlar ve diğer askeri araçlar sınır birliklerinde Genelkurmay’dan gelecek talimatı bekliyor.