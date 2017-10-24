Tüm belediyelere müfettiş gönderilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin istişare toplantısında büyük bir teftiş operasyonu başlatacaklarını açıkladı.24 Ekim 2017 Salı 07:14
İstanbul’da imar kirliliğinden yakınarak, “Biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin istişare toplantısında iktidar-muhalefet ayırmaksızın belediyelerin imar uygulamalarına dönük büyük bir teftiş operasyonu başlatacaklarını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda önceki gün Erdoğan’ın başkanlığında bazı bakanlar, parti yöneticileri, milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantı 3.5 saat sürdü. Toplantıda ilçe belediye başkanları, sorunlu bazı konularda çözüm beklentilerini aktardılar. Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgi vermesi planlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise sürenin uzaması nedeniyle sunum yapamadı.
AYRIM YAPILMAYACAK
Erdoğan, imar uygulamalarıyla ilgili tüm belediyelere İçişleri Bakanlığı’nın müfettiş göndereceğini söyledi. Teftişte iktidar-muhalefet ayrımı yapmayacaklarını belirten Erdoğan, “Kesinlikle yasalara uymayan, kayırma gibi bir durum varsa gereken yapılacak. Bunlara müsaade etmeyiz. Belediyelere aktarılan payların kullanımı vesaire, hepsine bakılacak” dedi.
KAPISINA GİDELİM
2019’daki yerel seçime işaret eden Erdoğan, “İşimiz çok zor arkadaşlar. Bireysel çekişmeleri bir tarafa bırakın, ne yapacaksak birlikte yapacağız” mesajı verdi. Erdoğan, “Herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmalı. Sadece hizmet odaklı değil, birebir vatandaşın kapısına gidelim. Bireysel taleplere de odaklanalım. Vatandaşın gönlüne dokunacak şekilde çalışacağız” dedi. Bazı milletvekilleri, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili tartışmayı değerlendirdi. Sürecin uzamasından rahatsızlıklarını ifade eden milletvekilleri, “Madem istifa yönünde partinin bir kararı var, bunu bir an önce hayata geçirmeleri lazım” görüşünü dile getirdiler. Erdoğan, “Ben gerekeni söyledim. İstifalarını uygun bulduk. Bu saatten sonra ne gerekiyorsa o yapılacak” dedi.
MASAK’A 250 DENETİM ELEMANI
KARAPARA ve terörün finansmanı ile mücadele eden Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 250 kişilik denetim elemanı takviyesi geliyor. Torba tasarıya eklenen yeni bir maddeyle MASAK’A 250 denetim elemanı alımı için kadro verildi. Denetim elemanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yetişmiş personel içinden alınacak. Alınacak elemanlar için sınav yapılacak. Her yıl bir kademe ilerlemesi üç yılda bir de derecesi yükseltilecek.
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Hüso45 dk önce Denetlemeye gönderdiğin adamları denetleyecek birilerinide gönder Kafkas57 dk önce Halk rusvet yedirmiyorsa 3 kat daire imatı verir kendileri yaparlar ise 20 kat yanına bina dikerler birkac belediye haric kentsell donusumu kendisine rant edinmis belediyeler var halka hizmet yararına birsey yok anca kendilerine hizmet belediye baskanlatına karne düzenlemesi getirilsin afam akıllı calısmayıp gecemeyen halk ıylaması anket yapılsın bu sonuclarda basarı elde edemeyen ikinci donem baskan adayı olamasın kardesim Sahi1 sa önce Allahina kurban !Toplumumuzun her kesiminin hassas olduğu konu olan, kamu kurumlarının şeffaflığı ve görevlerin kötüye kullanımı noktasında bu çalışmalarınız başta Cenab i Hak ,sonra da halk nezninde takdire şayandır. Evet adalet mulkun ve iktidarinizin temelidir. Oy kaybı kaygısı düşünmeden kendi belediyelrinizinde -eğer varsa - uygunsuz uygulamalarınin cezalarını vermek hem seçmenin teveccuhunu hem de Hakk'ın teveccuhunu bir kez daha kazandıracaktır. Hayırlı icraatlarda muvaffakiyet dilerim Ahmed 1 sa önce Malatya buyukşehir belediyeesinegönderin acil olarak Alparslan10711 sa önce Ak Parti rozetiyle Belediye Başkanı olan İmansız kriptolar ayıklanmalı....Meclis üyelerinin mal varlıkları da ayrıca soruşturulmalı....Ak Partiden atılsa yarın hdp ye bile gidecek çok satılık insan müsveddesi var yerel yönetimlerde....Acımadan temizlenmeli gerekirse yargılanmalı.... hasan özdemir1 sa önce lütfen ilçe belediyelerinede gönderin millet olarak biz oyumuzu erdoğana veriyoruz belediye başkanlarının ve ilçe yönetimlerinin yaptıklarına bu yüzden katlanıyoruz. Nisan1 sa önce Lütfen elazığ belediyesinde gönderin adam ağaçlarıyok edip memleketi mi mutahitlere peşkeşcekiyor Salih 1 sa önce 2014 yerelde, diğer partilere oy vereceklere yalvararak oy topladım. Ama gelen başkan bana mı oy verdiniz, dedi. Bolgemin araç park sorununu çözmeden iki ana cadde arasında kalan art arda 5 sokak 1 alan ücretli parkomat yapildı, bizim park sorunumuz ne olacak sorusuna bşk yardımcısından sıkılmış yumrukla bizim 3 yılımiz var 3 yıl sonra başkasına oy ver cevabı aldım. Açtığımız dava ise 5. ayda lehimize sonuçlandı ama galiba bld.ciler ortak ki 5 aydır uygulamaya ısrarla konmuyor. "Oy" mu, Sami Aydın kazandı, yerelde ve mecliste oy vermeyeceğim AK a. Nusaybin'li2 sa önce Nusaybin kayyumu nusaybin yollarını mahf etti kayyum atandiginda çok sevinmistik lakin bu sevinç kursagimizda kaldı.nusaybin halkı hdp'den Hendekve terorden dolayi uzaklaŞti ama bu kayyum ak parti halkı Safina cekmesin diye yollar toz duman halk çok şikayetçi kayyuma kayyum atansin gereği yapılsın önümüzdeki seçimler için kararsızim Zaza2 sa önce Bu belediye lerini çok büyük yolsuzlukları var kararın arkasındayız