Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tüketimde rekor! Su tasarrufu çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu, su tüketiminin 3 Temmuz'da 1 milyon 450 bin metreküpe ulaştığı kentte, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 01:03
Tüketimde rekor! Su tasarrufu çağrısı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son bir haftadır hava sıcaklıklarının rekor seviyelere yükseldiği ve barajlarda buharlaşmaya bağlı su kaybının arttığı belirtildi.
 
Artan sıcaklıklara bağlı barajlardaki buharlaşmanın 240 bin metreküpe ulaştığına işaret edilen açıklamada, "Bahçe sulamalarındaki artış nedeniyle, su tüketiminde çok yüksek rakamlar yaşanıyor. 3 Temmuz Pazartesi günü, Başkentlilerin oldukça önemli kısmı tatilde ya da memleketinde olmasına rağmen gerçekleşen 1 milyon 450 bin metreküplük tüketim bir rekordur." bilgisi verildi.
 
Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranının 31,74 seviyesinde olduğu ve eylüle kadar su sıkıntısının öngörülmediği belirtilen açıklamada, su tasarrufu çağrısı yapıldı.
 
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bahçeler hortumla değil yağmurlama sistemiyle sulanmalı. Kapı önleri, balkonlar, bahçeler önce süpürülüp sonra yıkanmalı. Suyun itici gücünden yararlanarak temizlik yapmaya çalışmak, israfa yol açar. Evdeki bozuk musluklar tamir ettirilmeli. Araçlar, hortumla değil kovaya doldurulacak suyla yıkanmalı. Bulaşık ve çamaşır makineleri, tam doldurulmadan çalıştırılmamalı. Sebze ve meyveler elde yıkanmak yerine, su dolu bir kapta yıkanmalı."
 
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 01:03
  1. Tüketimde rekor! Su tasarrufu çağrısı
  2. Su tasarrufu çağrısı
  3. Su tasarrufu
  4. tasarruf
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    1. Niğde'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve..
    2. Darbeciler Bingazi'yi işgal etti!
    3. Rejim ile DEAŞ arasında çatışma
    4. Avrupa'nın Türkiye'ye referandum..
    5. Tüketimde rekor! Su tasarrufu çağrısı
    6. İsrail: İsrail'in Kürdistan'a ihtiyacı..
    7. ABD'den Somali'ye hava saldırısı!
    8. Büyükada'da yapılan toplantıya..
    9. PKK'ya bombalı araç saldırısı
    10. Kim'den ABD'ye okkalı küfür: Her füze..
    11. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    12. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    13. KOSGEB'den vatandaşlara..
    14. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    15. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    16. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    17. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    18. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    19. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    20. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Hollanda'dan 'iç savaş' çığırtkanlığı!
    Hollanda'dan 'iç savaş' çığırtkanlığı!