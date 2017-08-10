Tüketicinin cebine de olumlu yansıyacak!

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, rüzgar YEKA ihalesinde konsorsiyum olarak verdikleri kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent fiyatın elektrik fiyatlarını aşağı çekeceğini ve tüketiciyi olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarifesinde kilovatsaat başı 10,5 dolar/cent olan satış fiyatı, böylece üçte bire düşmüş oldu. Rüzgar YEKA için 2019’da türbin fabrikası üretime geçer. Geçer geçmez de santral kurulumuna başlarız ve 2021’in sonuna kadar bin megavat kapasiteyi tamamlamış oluruz." dedi.

Ata, Siemens Gamesa-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu olarak geçen hafta düzenlenen Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde en iyi teklifi vermelerinin ardından,değerlendirmelerde bulundu.

Türbin fabrikasını Siemens Gamesa’nın kuracağını, Türkerler ve Kalyon Holding olarak da kendilerinin santralin yapımını üstleneceklerini belirten Ata, santral yatırımında Türkerler ile yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla hareket edeceklerini söyledi.

Türkerler ve Kalyon analiz ekipleriyle türbin üreticisi konumunda bulunan Siemens Gamesa'nın da global ölçekte dünya ofislerindeki uzmanlarının katılımıyla bu bölgelerdeki enerji potansiyeli çalışmalarına katkıda bulunduğunu vurgulayan Ata, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkladığı bölgelerin kapasite faktörü çok yüksek. Biz bu bölgelerden, bin megavatlık kapasitenin 700’ünü Trakya’da kurmak istiyoruz, 200 megavatı Sivas’ta ve kalan kısım da Eskişehir'de olabilir. Bu şekilde bölgeler arasında kapasite faktörleri en yüksek olanlarını seçeceğiz.” diye konuştu.

"YEKA politikası isabetli"

Rüzgar YEKA ihalesindeki kilovatsaat başı tekliflerinin serbest piyasadaki elektrik fiyatının altında olduğunu ve proje karlılığının bekledikleri düzeyde olmamasına rağmen 15 yıl boyunca alım garantisi uygulanacağı için finansman temininde avantajı bulunduğunu anlatan Ata, şöyle devam etti:

“Proje kapsamında verilen 15 yıllık alım garantisi finansmanda önemli avantaj sağlayacak. Yenilenebilir enerji olması da proje finansmanını olumlu etkileyecek diyebiliriz. Şu anda piyasada elektrik fiyatları kilovatsaat başına 4 dolar/cent civarında. İhaledeki 3,48 dolar/centlik teklif fiyatları aşağı doğru çekecektir. Bu da tüketiciyi doğrudan olumlu etkileyecek. Yüzde 65 yerli katkı ile birlikte Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarifesinde kilovatsaat başı 10,5 dolar/cent olan satış fiyatı da üçte bire düşmüş oldu. Hatırlanacağı üzere güneş YEKA ihalesinde de aynı şekilde yerli katkıyla birlikte kilovatsaat başına 20 dolar/cent olan YEKDEM fiyatı yine üçte bir oranında düşerek 6,99 dolar/cent olarak gerçekleşmişti. Bu da Enerji Bakanlığının YEKA politikasının ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor."

"Finansman birkaç farklı kaynaktan"

Rüzgar YEKA projesi kapsamında yapacakları toplam yatırımın 1 milyar dolar seviyesinde olacağını hatırlatan Ata, Bu yatırım için olabildiğince fazla finansman kullanmak istediklerini eximbanklar, kalkınma bankaları ve Türk bankaları olmak üzere birkaç farklı yerden kaynak kullanacaklarını söyledi.

Projenin 49 yıllık lisansı olacağını ve 15 yıl boyunca elektriğin kilovatsaatinin 3,48 dolar/centten verileceğini hatırlatan Ata, "2019’da türbin fabrikası üretime geçer. Geçer geçmez de santral kurulumuna başlarız ve 2021’in sonuna kadar bin megavat kapasiteyi tamamlamış oluruz. Piyasaya elektrik satmaya başlayacağımız 2033 yılına gelindiğinde ise serbest piyasadaki elektrik fiyatlarının günümüze göre çok yükseleceğini düşünmüyoruz. Bizim bu konudaki öngörümüz, fiyatın kilovatsaat başı 5 dolar/cent seviyesinde olacağı.” değerlendirmesinde bulundu.

"Verimlilik yüksek, 4 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek"

Ata, santralde kullanılacak türbinlerin verimlilik oranının yüksek olduğunu ve Siemens Gamesa’nın en son geliştirdiği teknolojisinin kullanılacağını vurguladı.

Bu verimliliğin Çinlilerin türbinlerinin verimliliğinden yüzde 8-9 daha yüksek olduğuna işaret eden Ata, “Bu sayede biz rüzgar YEKA kapsamında yılda 4 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğiz. Proje sahaları için öngörülen yıllık üretim 3 milyar kilovatsaat olarak konuşuluyordu ama teknolojik üstünlük sayesinde elektrik üretimi çok daha yüksek gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Siemens Gamesa’nın kuracağı rüzgar türbini fabrikasında da ilk etapta yüzde 65 yerlilik oranının olacağını fakat bu oranın giderek yükselebileceğini de aktaran Ata, “Çünkü türbinler Türkiye’de üretilecek ve büyük ihtimalle buradan ihracat da yapılacak. Bu da daha çok yerlileşmeyi getirecektir.” dedi.

“Dünyanın geleceği güneşte”

Türkiye’de rüzgar enerjisi yatırımlarında uzun zamandır önemli gelişmeler yaşandığını belirten Ata, güneş enerjisinin henüz yeni bir alan olduğunu ve daha çok yapılacak işler bulunduğunu söyledi.

Ata, mart ayında Kalyon Enerji olarak Güney Koreli Hanwha Q Cells ile birlikte aldıkları Karapınar güneş YEKA projesi sonrasında güneşte de daha rekabetçi olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyanın geleceği güneşte, ben öyle düşünüyorum. Karapınar YEKA projesi kapsamında biz yıllık üretim kapasitesi 500 megavat olan 450 milyon dolarlık bir güneş paneli fabrikası yatırımı yapacağız. Ancak bu alanda daha rekabetçi olmak istiyoruz. Özellikle güneş panelleri üretiminde 500 megavat kapasite uluslararası rekabet söz konusu olduğunda küçük kalıyor. Maliyetleri indirebilme açısından bin megavat kapasiteli bir fabrika önemli avantaj sağlar, hedefimiz bu alanda daha rekabetçi olmak.”