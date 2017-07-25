Tüketicilerin yaptığı şikayetlere göre şirketlerin yüzde 82’si haksız

Tüketici hakem heyetlerine her yıl neredeyse yarım milyona yakın şikâyet iletiliyor. Bu şikayetlerin kimi tüketici aleyhine sonuçlanırken büyük bir çoğunluğu da tüketici lehine oluyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketici hakları ve tüketicinin korunması konusuna büyük önem verdiklerine dikkati çekti. Çalışmalarını, tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve yasal haklarını kullanmaları anlayışıyla yürüttüklerini belirten Tüfenkci, tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenen hakem heyetlerine yapılan başvuruların her geçen gün arttığına işaret etti. Tüfenkci, yılın ilk 6 ayında 286 bin 820 başvuru gerçekleştirildiğini ifade ederek, başvuruların şikayet türlerine göre dağılımına bakıldığında, 117 bin 424 başvuruyla “tüketici kredisi sözleşmeleri” ilk sırada yer aldığını, 73 bin 650 başvuru ile “ayıplı mal”, 31 bin 500 başvuru ile “ayıplı hizmet” ve 10 bin 73 başvuru ile “abonelik sözleşmeleri”nin en fazla şikayet konusu olan diğer alanlar olduğunu söyledi. “Konut finansmanı sözleşmeleri”ne yönelik 6 bin 439, “finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler”e yönelik 4 bin 85, “garanti belgesi” konusunda 4 bin 49, “mesafeli sözleşmeler”e yönelik 3 bin 145 şikayet başvurusu yapıldığını kaydeden Tüfenkci, şikayete en az konu olan alanların ise “süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları” ile “tanıtma ve kullanma kılavuzu” olduğunu anlattı. Tüfenkci, başvuru sayısının sektörel dağılımına bakıldığında ise “finansal hizmetler” sektörünün 153 bin 307 şikayet başvurusuyla başı çektiğini dile getirdi. “Perakende ticaret” sektöründe 88 bin 391, “abonelik hizmetleri” sektöründe ise 19 bin 139 hakem heyetine başvuru yapıldığını belirten Tüfenkci, “Yılın ilk ayında alınan kararların yüzde 82’si tüketici lehine, yüzde 18’i ise aleyhine sonuçlandı. Bu süreçte toplam 307 bin 704 karar alındı” diye konuştu. Tüfenkci, haksızlıkların asgariye indirilmesi için tüketicilerin, yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini vurgulayarak, iş yeri dışında satışlar, ön ödemeli konut satışları, mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

EKSİKBİLGİ TAKİP ETTİRMİYOR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketici hakem heyetlerine gelen başvuruların çok daha fazla olması gerekirken bu miktarda kalmasının temel sebebi tüketicilerin biraz bilgi eksikliği yanında hak ihlallerinin meblağları itibariyle zaman ayırıp takip etmeye değer bulmamasından kaynaklanmaktadır. Bir cep telefonu abonesi haberi olmadan bir yere abone edilip, haksız olarak kendisinden alınan 15 ila 100 lira arasındaki bir meblağı geri almak için iş yerinden izin alıp, hakem heyetine dilekçe verip ve daha sonrasında orada toplantıya katılıp alacağı kararla bunu tahsil etmeyi aslında çok ekonomik bulmuyor” dedi.

MANEVİ TAZMİNATA DA HÜKMETMELİ

“Tüketici hakem heyetleri kendilerine başvuran tüketicilerin manevi tazminat talepleriyle karşılaştıkları maddi zararın toplamı, karar verme parasal sınırları içindeyse (ilçelerde 2 bin 400, illerde 3 bin 610 lira) manevi tazminat talebini de değerlendirmeli. Uygun görüldüğü taktirde, bu şekilde manevi tazminat ödenmesinde de hüküm verilmeli. Böylelikle tüketiciye 15 lira haksız bedel yansıtan firmalar manevi tazminatla karşı karşıya kalacaklarını anlarlarsa hukuksuz ücret yansıtmasını yaparken bir kez daha düşünmek zorunda kalırlar” diyen Aydın Ağaoğlu şöyle devam etti: “Bu 15 liranın yanında 2 bin 384 liraya varan tazminatları da ödemek durumunda kalabilirler. Geçtiğimiz günlerde elektrik kesintisinden ötürü, evinde cihazları arıza yapan bir ev hanımı cihazların tamirinden başka 5 gün boyunca evinde elektrik kullanamamasından ötürü, 450 lira manevi tazminat talebinde bulunmuş, Ataşehir Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti de bu talebi yerinde bularak kabul etmiştir.”