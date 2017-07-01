Tüketicilerin kabusuydu… O ücretler geri ödenecek!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katma değerli servis aboneliğine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle, hizmetin alınması öncesinde ücret ve hizmet koşulları gibi konularda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve abone tarafından onay verildiğinin ispatlanması hususlarında sorumluluğun işletmeciye verildiğini belirterek, "Belirlenen kurallara uygun gerçekleştirilmeyen aboneliklerde ücretin iadesi hüküm altına alındı." dedi.

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen, son zamanlarda internette gezinirken herhangi bir sayfanın tıklanması veya Reklam sayfasının kapatılması gibi işlemler sonucu istemedikleri hizmetlere aboneliklerinin gerçekleştirildiği ve bunun karşılığında faturalarına yüksek tutarlar yansıtıldığı yönündeki şikayetleri değerlendirerek önemli bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, bu kapsamdaki elektronik haberleşme hizmetlerine abonelik veya tekil içerik satın almaya ilişkin tüm süreçlerde şeffaflığın sağlanması, abonenin hizmet koşulları ve ücretler konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi, satın alma iradesinin ispatlanabilir şekilde verilmesine imkan sağlandığını anlatan Arslan, "Özellikle internetten yapılan satın alımlarda, reklam ve tanıtım sayfası kapatılırken istek dışı abonelik gerçekleştirilmesi durumunda, gelen şikayetlerin işletmeci tarafından çözüme kavuşturulması, üçüncü taraflara yönlendirilmemesi için kurallar belirlendi." diye konuştu.

"ABONELER HATLARINI KATMA DEĞERLİ HİZMETLERE KAPATABİLECEK"

Arslan, artık hizmetin alınması öncesinde ücret ve hizmet koşulları gibi konularda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve abone tarafından onay verildiğinin ispatlanması hususlarında sorumluluğun işletmecide olacağına dikkati çekerek, belirlenen kurallara uygun gerçekleştirilmeyen aboneliklerde, ücret iadesi yapılmasının hüküm altına alındığını bildirdi.

SMS, web, wap ya da sesli yanıt sistemleri gibi kanallarla yapılan işlemlerde, ücret ve hizmetin kapsamına ilişkin bilgilendirme sonrası belirlenen usullerle aboneden onay alınacağını dile getiren Arslan, "Düzenlemeyle getirilen önemli bir diğer hususa göre, aboneler istediklerinde hatlarını mobil ödemeye veya katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine kapatabilecek. Söz konusu işlem için çağrı merkezinin aranması veya işletmeciye yazılı başvuru yapılması yeterli olacak." dedi.

Bakan Arslan, katma değerli hizmet aboneliklerine ilişkin iptal taleplerinin en geç müteakip yenilenme tarihine kadar yerine getirileceğini belirterek, bu hizmetlere ilişkin aboneliklerde ve tekil içerik satın alınması sürecinde abonelere yapılacak bilgilendirme ve onaya ilişkin işlemlerin ücretsiz sağlanacağını kaydetti.