Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tüketicilerin kabusuydu… O ücretler geri ödenecek!

Katma değerli servis aboneliğine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle istek dışı abonelikte ücret iade edilecek.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:27
Tüketicilerin kabusuydu… O ücretler geri ödenecek!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanı Ahmet Arslan, katma değerli servis aboneliğine ilişkin Bilgi Teknolojileri  ve İletişim Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle, hizmetin alınması öncesinde  ücret ve hizmet koşulları gibi konularda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve  abone tarafından onay verildiğinin ispatlanması hususlarında sorumluluğun  işletmeciye verildiğini belirterek, "Belirlenen kurallara uygun  gerçekleştirilmeyen aboneliklerde ücretin iadesi hüküm altına alındı." dedi.

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen,  son zamanlarda internette gezinirken herhangi bir sayfanın tıklanması veya Reklam  sayfasının kapatılması gibi işlemler sonucu istemedikleri hizmetlere  aboneliklerinin gerçekleştirildiği ve bunun karşılığında faturalarına yüksek  tutarlar yansıtıldığı yönündeki şikayetleri değerlendirerek önemli bir düzenleme  yaptıklarını söyledi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, bu kapsamdaki  elektronik haberleşme hizmetlerine abonelik veya tekil içerik satın almaya  ilişkin tüm süreçlerde şeffaflığın sağlanması, abonenin hizmet koşulları ve  ücretler konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi, satın alma iradesinin  ispatlanabilir şekilde verilmesine imkan sağlandığını anlatan Arslan, "Özellikle  internetten yapılan satın alımlarda, reklam ve tanıtım sayfası kapatılırken istek  dışı abonelik gerçekleştirilmesi durumunda, gelen şikayetlerin işletmeci  tarafından çözüme kavuşturulması, üçüncü taraflara yönlendirilmemesi için  kurallar belirlendi." diye konuştu.

"ABONELER HATLARINI KATMA DEĞERLİ HİZMETLERE KAPATABİLECEK"

Arslan, artık hizmetin alınması öncesinde ücret ve hizmet koşulları  gibi konularda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve abone tarafından onay  verildiğinin ispatlanması hususlarında sorumluluğun işletmecide olacağına dikkati  çekerek, belirlenen kurallara uygun gerçekleştirilmeyen aboneliklerde, ücret  iadesi yapılmasının hüküm altına alındığını bildirdi.

SMS, web, wap ya da sesli yanıt sistemleri gibi kanallarla yapılan  işlemlerde, ücret ve hizmetin kapsamına ilişkin bilgilendirme sonrası belirlenen  usullerle aboneden onay alınacağını dile getiren Arslan, "Düzenlemeyle getirilen  önemli bir diğer hususa göre, aboneler istediklerinde hatlarını mobil ödemeye  veya katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine kapatabilecek. Söz konusu  işlem için çağrı merkezinin aranması veya işletmeciye yazılı başvuru yapılması  yeterli olacak." dedi.

Bakan Arslan, katma değerli hizmet aboneliklerine ilişkin iptal  taleplerinin en geç müteakip yenilenme tarihine kadar yerine getirileceğini  belirterek, bu hizmetlere ilişkin aboneliklerde ve tekil içerik satın alınması  sürecinde abonelere yapılacak bilgilendirme ve onaya ilişkin işlemlerin ücretsiz  sağlanacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:27
  1. cep telefonu
  2. ücret
  3. iade
  4. abonelik
  5. bugün
  6. Reklam
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    1. Yangında 550’e yakın hayvan telef oldu
    2. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    3. Yusufçuklar, sincaplar ve yavru..
    4. Kask takmayan motosikletçilere ceza..
    5. Beşiktaş'tan Atınç Nukan açıklaması
    6. İstanbul’da sıcak hava bunaltıyor
    7. ABD'li teröristler Suriye'de cirit..
    8. Afrin'li Kürtler ayaklandı... PKK..
    9. Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı
    10. Çorum’da bonzai operasyonu
    11. İzmir’de makilik alanda çıkan yangın..
    12. 'Kebapçı Celal' tutuklandı!
    13. Büyük İstanbul Tüneli'ne ilk kazma..
    14. Parke deposunda yangın
    15. Alaplı mezarlıkları yenileniyor
    16. Tüketicilerin kabusuydu… O ücretler..
    17. Hayvanseverler sokak hayvanları için..
    18. ABD'den skandal karar! Uyuşturucu..
    19. PYD'li teröristler Suriye sınırında..
    20. Yabancılara konut satışında Trabzon..
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!