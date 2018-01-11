Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tüketicilerden Teknosa’ya iki ödül birden

Teknosa, bu yıl da “Teknoloji Perakendeciliği” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinin birincisi oldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:27
Tüketicilerden Teknosa’ya iki ödül birden

Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin Akademetre işbirliğiyle her sene gerçekleştirdiği “AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar” araştırması sonucunda, bu yıl da “Teknoloji Perakendeciliği” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinin birincisi oldu.

AVM’lerin yer aldığı 14 farklı ilde 1100’e yakın tüketiciyle yüz yüze görüşmeler yapılarak, çekim gücü, itibar etkisi, ayrışma gücü gibi kriterler doğrultusunda belirlenen sonuçların açıklandığı törende, Teknosa adına ödülleri, İnşaat ve Yatırım Direktörü Cenk Öcal, mağazalarda çalışan satış danışmanları ve yöneticilerden oluşan bir ekiple birlikte aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat ve cemaat' çıkışı
    1. İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat..
    2. Casper akıllıda VIA ailesiyle büyüyor
    3. Ülke yangın yerine döndü! Onlarca..
    4. ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü..
    5. Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor..
    6. Diriliş ''Ertuğrul'' 102. bölüm fragmanı
    7. Sağlık Bakanı'ndan korkutan 'zika..
    8. Komşuda büyük deprem… Merkez üssü…
    9. Vodafone’den 4 bin 500 kişilik zirve
    10. Ufacık mescid bile CHP'yi rahatsız..
    11. Aykut Kocaman yıldız futbolcuya net..
    12. Yetenekli çocuklara mali destek var
    13. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin..
    14. Halkalı-Gebze yolcusunu Marmaray..
    15. THY, 3. Havalimanı’na hazır
    16. İtalyanlar'a 16 milyon TL..
    17. Borsa, güne yükselişle başladı
    18. Yedek lastikte 1.5 kilo esrar ve..
    19. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    20. CHP buna da karşı! İşgalmiş...
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama