Tüketicilerden Teknosa’ya iki ödül birden

Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin Akademetre işbirliğiyle her sene gerçekleştirdiği “AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar” araştırması sonucunda, bu yıl da “Teknoloji Perakendeciliği” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinin birincisi oldu.

AVM’lerin yer aldığı 14 farklı ilde 1100’e yakın tüketiciyle yüz yüze görüşmeler yapılarak, çekim gücü, itibar etkisi, ayrışma gücü gibi kriterler doğrultusunda belirlenen sonuçların açıklandığı törende, Teknosa adına ödülleri, İnşaat ve Yatırım Direktörü Cenk Öcal, mağazalarda çalışan satış danışmanları ve yöneticilerden oluşan bir ekiple birlikte aldı.