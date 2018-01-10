Tüketici soluğu hakem heyetinde aldı

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruları değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Tüketiciler, 184 bin 400 adetle en çok kredi tahsis ücretleri (dosya masrafı) için başvuru yaptı.” dedi. Tüketici hakem heyetlerine tüketiciler, 83 bin 374 ile cep telefonu, 49 bin 685 ile ayakkabı, 26 bin 874 ile kredi kartı üyelik ücreti şikayetinde bulundu. GSM ve internet abonelikleri için de 28 bin 328 başvuru geldi.