Tüketici haklarında yeni dönem başladı

Bakanlığın bugün başlayan yeni düzenlemesine göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 4 bin 570 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 TL - 6 bin 860 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 - 6 bin 860 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Yeni parasal cezalar ise şöyle:

- Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasak. Söz konusu yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası 6 bin 907 TL'ye çıkarıldı.

- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmelerle bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerdeki koşulların sözleşme süresinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketicilerin erken ödeme yapması durumunda faiz ve komisyon indirimi uygulanmaması, belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi ve kanunda düzenlenen mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası miktarı 274 TL'ye çıkarıldı.

CAYMA HAKKI İHLALİ

- Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası 1.380 TL'ye çıkarıldı.

36 AY İÇİNDE TESLİM ŞARTI

- Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri hükümlerine aykırı her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası 1.380 TL'ye; ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılan ancak 36 ay içinde teslim edilmeyen konut ve devre tatil konutu başına ceza miktarı ise 27 bin 633 TL olarak belirlendi.

BAKANLIKTAN YETKİ BELGESİ ALINACAK

- Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım sözleşmeleri imzalayan satıcılara ve tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almayan satıcılara uygulanacak ceza miktarları 138 bin 172 TL'ye yükseltildi.

EN YÜKSEK CEZA

- Aidatsız kredi kartı çıkarmayan kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 6 milyon 908 bin 644 TL'ye çıkarıldı.

- 30 adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut ve ya devre tatil konutu satışı yapan satıcılara 690 bin 863 TL idari para cezası uygulanacak.

TV YAYININDA YASAK

- Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları: Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalıyla yapılmışsa 13 bin 816 TL, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalıyla gerçekleşmişse 276 bin 345 TL olarak uygulanacak.

- Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayınla yapılmışsa 138 bin 172 TL, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internetle gerçekleşmişse 69 bin 86 TL, yerel düzeyde radyo ve kısa mesajla gerçekleşmişse 6 bin 907 TL idari para cezası uygulanacak. Kaynak-milliyet.com.tr