Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tüketici güveni yükseldi

Tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 1,9 arttı. TÜİK’in açıklamasına göre hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 2,1 artarak 91,9’a yükseldi.

21 Temmuz 2017 Cuma 07:50
Tüketici güveni yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 1,9 arttı. Buna göre haziranda 70 olan endeks değeri temmuzda 71,3 olarak kayıtlara yansıdı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 2,1 artarak 91,9’a yükseldi. Bu artış, gelecek 12 ayda hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. Bunun yanında tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 5,8 artış kaydetti; temmuzda endeks 23,3'e yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

Yurt Dışı ÜFE düştü

TÜİK, haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,52, imalat sanayii sektöründe ise yüzde 0,11 düştü. Öte yandan söz konusu veri, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,72 arttı.

 


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 07:50
  1. Türkiye
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  4. Merkez Bankası
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Arslan'ın kardeşi hayatını kaybetti!
    1. Bakan Arslan'ın kardeşi hayatını..
    2. Trump'tan flaş Türkiye hamlesi!
    3. Putin dev dergiye kapak oluyor
    4. Kordon'da denizanası istilası
    5. Darbeci FETÖ şimdi de o büyükelçiyi..
    6. Dolar 3.52-3.53 seviyesinde seyrediyor
    7. Bodrum Kaymakamı'ndan vatandaşa uyarı!
    8. Fenerbahçe için önemli gün!
    9. Petkim'e yeni statüsü
    10. Muğla Valisi'nden deprem açıklaması:..
    11. Skandal! Camileri darbeci FETÖ’ye..
    12. Alman bakandan hadsiz benzetme!
    13. CHP’li Belediyeden Sinan Akçıl'a "15..
    14. Karşı karşıya geldiler! Büyük gerginlik
    15. Sinek ısırığı sanıyorsunuz ama ...
    16. Valilik duyurdu: Büyük operasyon..
    17. Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!
    18. FETÖ’den tutuklanan savcı, suçu..
    19. 6.3’lük deprem sonrası İzmir Kordon’da..
    20. Kayseri’de 'Bylock' kullanan 21 kişi..
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı