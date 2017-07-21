Tüketici güveni yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 1,9 arttı. Buna göre haziranda 70 olan endeks değeri temmuzda 71,3 olarak kayıtlara yansıdı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 2,1 artarak 91,9’a yükseldi. Bu artış, gelecek 12 ayda hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. Bunun yanında tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 5,8 artış kaydetti; temmuzda endeks 23,3'e yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

Yurt Dışı ÜFE düştü

TÜİK, haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,52, imalat sanayii sektöründe ise yüzde 0,11 düştü. Öte yandan söz konusu veri, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,72 arttı.