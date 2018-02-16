TÜİK sanayi üretim endeksi değişiyor

Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

FETÖ mensuplarının, para dağıtan birim olmaları nedeniyle kalkınma ajanslarına yuvalandıklarını belirten Elvan, ajanslardan bu terör örgütü mensuplarını temizlediklerini ancak bunun dinamik bir süreç olduğunu, valilikler aracılığıyla bunları izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Elvan, Bakanlığın Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi’nde yapılan güncellemelerine ilişkin soru üzerine, bu endekste birçok alandaki verileri kullandıklarını söyledi. Elvan, hesaplarının son derece açık ve şeffaf olduğunu vurgulayarak, “Zaman zaman özellikle pozitif verilerden rahatsız olan kesimlerin TÜİK’i karalamaya yönelik birtakım söylemler içinde olduklarını görüyoruz. Biz onlara ‘TÜİK’in kapıları sonuna kadar açık. Hangi konuda tereddüt varsa, bunları sorun, biz de sizlere anlatalım’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Elvan, cari açık verilerine bakıldığında bir endişe içinde olunması gerektiğini düşünmediğini belirterek, “Genellikle ithalat kalemlerinde yatırım ve ara mal oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Yatırım malı oranının yüksek olması bizi tedirgin etmemeli. Neticede yatırım yapılacak. O yatırımlardan ihracat gerçekleştirilecek. Cari açıkla ilgili yapısal bir sorunumuz var. Buna yönelik de önlemlerimizi almaya başladık” dedi.

Bakan Elvan, “İş gücüne katılım artmasına rağmen sağlamış olduğumuz ilave istihdamla yaklaşık 450 bin kişilik bir rakamla işsizliği azaltmış durumdayız” açıklamasını yaptıktan sonra “Bu, Türkiye ekonomisinin güçlü, aldığımız tedbirlerin yerinde olduğunu gösteriyor” bilgisini verdi.

Elvan, ulusların güvenliğinde yerli savunma sanayisinin önemine değinirken de 2002’de 1,3 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosunun 2016’da 6 milyar doları aştığına dikkati çekti.

11. KALKINMA PLANI ÇARŞAMBA AÇIKLANACAK

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gelecek çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla 11. Kalkınma Planı’nın lansmanını gerçekleştireceklerini belirtti. Elvan, “11. Kalkınma Planı için bir strateji dokümanı hazırlayacağız ve hükümetimize sunacağız. Hükümetimizin onayını aldıktan sonra, haziran sonu itibarıyla planı TBMM’ye sunacağız” dedi.

Planda, ithalata bağımlılığın azaltılmasının en önemli konulardan biri olarak yer alacağını vurgulayan Elvan, bu kapsamda raylı sistemler, hızlı tren ve metro setlerinin üretilmesine yönelik çalışma grupları oluşturulduğunu bildirdi.