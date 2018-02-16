Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TÜİK sanayi üretim endeksi değişiyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) sanayi üretim endeksine ilişkin çalışmalarını aşağı yukarı tamamladığını belirterek, “Sadece 6 bin işletmeden değil, tam 340 bin işletmeden veriyi alacak ve ona göre bir sanayi üretim endeksini oluşturacak” dedi.

16 Şubat 2018 Cuma 09:12
TÜİK sanayi üretim endeksi değişiyor

Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

FETÖ mensuplarının, para dağıtan birim olmaları nedeniyle kalkınma ajanslarına yuvalandıklarını belirten Elvan, ajanslardan bu terör örgütü mensuplarını temizlediklerini ancak bunun dinamik bir süreç olduğunu, valilikler aracılığıyla bunları izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Elvan, Bakanlığın Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi’nde yapılan güncellemelerine ilişkin soru üzerine, bu endekste birçok alandaki verileri kullandıklarını söyledi. Elvan, hesaplarının son derece açık ve şeffaf olduğunu vurgulayarak, “Zaman zaman özellikle pozitif verilerden rahatsız olan kesimlerin TÜİK’i karalamaya yönelik birtakım söylemler içinde olduklarını görüyoruz. Biz onlara ‘TÜİK’in kapıları sonuna kadar açık. Hangi konuda tereddüt varsa, bunları sorun, biz de sizlere anlatalım’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Elvan, cari açık verilerine bakıldığında bir endişe içinde olunması gerektiğini düşünmediğini belirterek, “Genellikle ithalat kalemlerinde yatırım ve ara mal oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Yatırım malı oranının yüksek olması bizi tedirgin etmemeli. Neticede yatırım yapılacak. O yatırımlardan ihracat gerçekleştirilecek. Cari açıkla ilgili yapısal bir sorunumuz var. Buna yönelik de önlemlerimizi almaya başladık” dedi.

Bakan Elvan, “İş gücüne katılım artmasına rağmen sağlamış olduğumuz ilave istihdamla yaklaşık 450 bin kişilik bir rakamla işsizliği azaltmış durumdayız” açıklamasını yaptıktan sonra “Bu, Türkiye ekonomisinin güçlü, aldığımız tedbirlerin yerinde olduğunu gösteriyor” bilgisini verdi.
Elvan, ulusların güvenliğinde yerli savunma sanayisinin önemine değinirken de 2002’de 1,3 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosunun 2016’da 6 milyar doları aştığına dikkati çekti.

11. KALKINMA PLANI ÇARŞAMBA AÇIKLANACAK

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gelecek çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla 11. Kalkınma Planı’nın lansmanını gerçekleştireceklerini belirtti. Elvan, “11. Kalkınma Planı için bir strateji dokümanı hazırlayacağız ve hükümetimize sunacağız. Hükümetimizin onayını aldıktan sonra, haziran sonu itibarıyla planı TBMM’ye sunacağız” dedi.

Planda, ithalata bağımlılığın azaltılmasının en önemli konulardan biri olarak yer alacağını vurgulayan Elvan, bu kapsamda raylı sistemler, hızlı tren ve metro setlerinin üretilmesine yönelik çalışma grupları oluşturulduğunu bildirdi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 09:12
  1. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. TÜİK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BakanSarıeroğlu, çiftçilere müjde verdi
    1. BakanSarıeroğlu, çiftçilere müjde..
    2. Tüpraş’ın yıllık kârı 1 milyar dolar
    3. Fatih Terim kararını verdi!..
    4. Şen Piliç dünyaya beyaz eti sevdirdi
    5. "2118'den geliyorum" dedi ve bu..
    6. 105 bin küçük işletme için taşınma..
    7. Sermaye Piyasası Kurulu ceza yağdırdı
    8. YPG'li terörist alçaklıklarını böyle..
    9. Canan Karatay'dan ilginç açıklama:..
    10. Eskiyi getirene indirimli uydu alıcısı
    11. Nazım Maviş'in yoğun SİT mesaisi
    12. ABD'nin DAEŞ oyununu Bekir Bozdağ..
    13. Kârını açıklayıp gongu çaldı
    14. BUDO seferi iptal etti
    15. Mete Yarar Türkiye'nin elindeki kozu..
    16. TANAP ile TAP en rasyonel alternatif
    17. Hollanda'dan bir skandal daha! Kriz..
    18. Ankara'da alarm verildi! Yoğun..
    19. Mete Yarar'dan dikkat çeken İncirlik..
    20. İşsizlik geçen yıla göre 1.8 puan düştü
    Demirtaş: Alçaklık bana da bulaşmış...
    Demirtaş: Alçaklık bana da bulaşmış...
    Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye' açıklaması
    Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye' açıklaması
    Lübnan'dan Tillerson için açıklama geldi: Sıcak karşıladık
    Lübnan'dan Tillerson için açıklama geldi: Sıcak karşıladık
    Dilipak tek tek isim verdi ve açıkladı: Artık eskisi gibi olmayacak
    Dilipak tek tek isim verdi ve açıkladı: Artık eskisi gibi olmayacak
    Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay!
    Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Türk askeri Cinderes'e dayandı! Afrin'den terörist takviyesi...
    Türk askeri Cinderes'e dayandı! Afrin'den terörist takviyesi...
    Teröristbaşına AB'nin göbeğinde 'eskort' jesti
    Teröristbaşına AB'nin göbeğinde 'eskort' jesti