TÜİK, muhtarlarla işbirliğine gidiyor

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kurum çalışmaları hakkında halkın daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak ve istatistiklerin kalite ve zamanlılık açısından verimliliğini artırmak üzere “Kaliteli ve Güvenilir İstatistik İçin Muhtarlarla El Ele” projesi başlatıldı.

Proje kapsamında TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü, 39 ilçede mahalle muhtarları ile biraraya gelecek.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, proje kapsamında şu ana kadar 9 ilçede 193 mahalle muhtarıyla biraraya geldiklerini belirterek, “Muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda kendilerine TÜİK’i tanıtıyoruz ve TÜİK çalışmaları hakkında bilgiler veriyoruz. Sonrasında arkadaşlarımız muhtarlarımızla yakın iletişimde bulunarak ve zaman zaman kendilerini ziyaret ederek saha çalışmalarımızı kalite ve zamanlılık açısından daha verimli hale getiriyorlar” ifadelerini kullandı.