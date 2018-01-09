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TÜİK muhtarlarla işbirliği yapacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü, “Kaliteli ve Güvenilir İstatistik İçin Muhtarlarla El Ele” projesini hayata geçirdi.

09 Ocak 2018 Salı 09:31
TÜİK muhtarlarla işbirliği yapacak

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kurum çalışmaları hakkında halkın daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak ve üretilen istatistiklerin kalite ve zamanlılık açısından verimliliğini artırmak üzere “Kaliteli ve Güvenilir İstatistik İçin Muhtarlarla El Ele” projesi başlatıldı.

Proje kapsamında TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü, 39 ilçede mahalle muhtarları ile bir araya gelecek.
TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, konuya ilişkin değerlendirmesinde, proje kapsamında şu ana kadar 9 ilçede 193 mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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