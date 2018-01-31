TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10 arttı

Türkiye 2017 yılında 157 milyar 55 milyon dolar ihracat yaparken, ithalat 233 milyar 792 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı dış açık ise önceki yıla göre yüzde 36.8 artışla 76 milyar 736 milyon dolar olarak kaydedildi.

TÜİK, Aralık 2017 Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat yüzde 25,4 artarak 23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldi.

Aralık rakamlarının açıklanması ile 2017 yılı geneline ilişkin rakamlar da belli oldu. Buna göre Türkiye 2017 yılında 157 milyar 55 milyon dolar ihracat yaparken, ithalat 233 milyar 792 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı dış açık ise önceki yıla göre yüzde 36.8 artışla 76 milyar 736 milyon dolar olarak kaydedildi.