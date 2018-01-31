Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ihracat 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 157 milyar 55 milyon dolar oldu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10 arttı

Türkiye 2017 yılında 157 milyar 55 milyon dolar ihracat yaparken, ithalat 233 milyar 792 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı dış açık ise önceki yıla göre yüzde 36.8 artışla 76 milyar 736 milyon dolar olarak kaydedildi.

TÜİK, Aralık 2017 Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat yüzde 25,4 artarak 23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldi.

Aralık rakamlarının açıklanması ile 2017 yılı geneline ilişkin rakamlar da belli oldu. Buna göre Türkiye 2017 yılında 157 milyar 55 milyon dolar ihracat yaparken, ithalat 233 milyar 792 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı dış açık ise önceki yıla göre yüzde 36.8 artışla 76 milyar 736 milyon dolar olarak kaydedildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
  1. tüik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl sonra onu buldu
    1. Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl..
    2. Havuç neden yasak olsun ki..
    3. ABD'den İsrail'e büyük darbe!
    4. Ülke 6.2 ile sarsıldı
    5. Reform paketi Meclis’te
    6. Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü
    7. Savunma sanayii Ar-Ge ile şaha kalktı
    8. HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar..
    9. Türkiye kapitalizmi de vurmaya..
    10. TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10..
    11. MB, enflasyon hedefini 7.9’a yükseltti
    12. 'Amigo Saddam'ı kimin öldürdüğü ortaya..
    13. TSK'dan Afrin açıklaması: 712 terörist..
    14. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine..
    15. Asya-Pasifik’ten iş adamları geliyor
    16. Tambu’yu indir Mercedes’i kap
    17. Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncağı..
    18. Sakarya’nın gündemi otomotiv
    19. Siemens'ten tedarikçilerine müjdeli..
    20. Tabut lazım! 20’li gruplar halinde..
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı