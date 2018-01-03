Tuhaf görüşme! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.03 Ocak 2018 Çarşamba 15:29
Ankara'da yarın sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yarın saat 12.00'de bir araya gelecek.
Görüşme, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir süredir kulislerde konuşulan ittifak senaryolarının ardından gerçekleşmiş olacak.