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Tuhaf görüşme! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:29
Tuhaf görüşme! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Ankara'da yarın sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yarın saat 12.00'de bir araya gelecek.

Görüşme, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir süredir kulislerde konuşulan ittifak senaryolarının ardından gerçekleşmiş olacak.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:29
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Temel Karamollaoğlu
  • hsnhsn44 dk önce
    chp ve siz yazıklar olsun size rahmetli erbakanın kemiklerini sızlatıyorsunuzsizin hangi konuda dini ve milli görüş farklılığınıza rağmen ortak yanınız var ki hdp yanaşması chp ye göz kırpıyorsunuz hiç mı islam gayretiniz kalmadı
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