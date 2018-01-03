Tuhaf görüşme! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Ankara'da yarın sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yarın saat 12.00'de bir araya gelecek.

Görüşme, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir süredir kulislerde konuşulan ittifak senaryolarının ardından gerçekleşmiş olacak.