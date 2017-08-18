TÜGVA gençleri 15 Temmuz’u unutturmuyor

TÜGVA Muğla İl Temsilcisi Cihad Pirci yaptığı açıklamada, “Türkiye Gençlik Vakfı Muğla İl Temsilciliği teşkilat mensubu 16-25 yaş arası 30 gencimizle birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu "Gençler Asla Unutmaz" projesi kapsamında Ankara’ya ziyaret düzenlendik. Bu bağlamda 15 Temmuz hain darbe girişimindeki Ankara ilinde saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekât Dairesini ziyaret ederek o günü yeniden hatırladık. Gençlerimizle birlikte bir şuur oluşturmak için düzenlediğimiz gezimizi milletin evi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretiyle tamamlayarak genç kardeşlerimize devletimizin idare edildiği ortamı görme fırsatını da yakalamış oyduk” dedi.