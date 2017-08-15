TÜGVA çalışmalara hız verdi

Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarıyla TÜGVAerkek öğrenci yurtları, öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlarken, gençlere kazandırdığı özelliklere odaklanan bir yaşam kültürüne sahip. TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, öğrencilere huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı sunan TÜGVA yurtlarında yeni eğitim öğretim döneminde 10 bin öğrencinin yer almasını beklediklerini ifade etti.

Ülke geleceğine katkıda bulunmak için gençlerin eğitimine verdikleri öneme dikkat çeken TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, ''Gençlerimizin sosyal ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış yurtlarımızda, idareci ve personelimizin desteğiyle öğrencilerimize huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı sunma gayreti içerisindeyiz. Yurtlarımızda öğrencilere sağladığımız imkânlar sayesinde onların sadece fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığı değil, sosyal, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerine de katkıda bulunarak, toplumda aktif birer birey olmaları için çalışıyoruz'' diye konuştu.

''ÖNCELİĞİMİZ GENÇLERİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİ''

Türkiye’nin 38 ilinde 59 yurt ile gençlerin yükseköğrenim süreleri boyunca yanında olan TÜGVA erkek öğrenci yurtları, öğrencilerin yurt hayatına uyum sağlarken, gençlere kazandırdığı özelliklere odaklanan bir yaşam kültürüne sahiptir.

TÜGVA yurtlarında öğrenciler, başvuruların ardından mülakatla seçilir. Yurtlarda yıl içerisinde öğrenciler, kendilerini geliştirebilecekleri fikir teatilerinde bulunur ve kariyerlerinde öne çıkmış kişilerle bir araya gelir, şehir içi ve şehir dışına düzenlenen gezilere katılır. TÜGVA yurtlarında sosyalleşme ve de kendini ifade etme fırsatı bulan gençlerimiz, burada kalıcı arkadaşlıklar edinecektir. Vakıf yurdu olması sebebiyle ücreti makul olan TÜGVA Yurtları tüm şehirlerde üniversitelere yakın yerlerdedir.

''DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE YURT BURSU VERİYORUZ''

Türkiye sıralamasında LYS’de dereceye giren öğrencilere yurt bursu imkânı sağladıklarını belirten Emanet, ''Üniversite hayatı gençlerin gelecekleri adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu durumun ebeveynler için ne denli ehemmiyet arz ettiğini yeni kayıt dönemlerinde tekrardan şahit oluyoruz. Açıkçası biz öğrencilerimizin eğitim hayatları açısından şartlandırılmış hedeflere yönlendirilirken, onlar üzerinde baskı kurulmasını doğru bulmuyoruz. Gençlerimizin kendi potansiyellerini ve ilgi alanlarını keşfederek, doğru adımlar atması ve daima kişisel olarak gelişim içerisinde olmaları için motivasyonlarını arttıran seminerler ve faaliyetler düzenliyoruz. Çünkü bizim yurtlarımızda her zaman önceliğimiz, gençlerimizin heyecanlarını yenileyen ve idealleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmaktır'' dedi.

Dünya çapında başarılara imza atacak gençlerin TÜGVA yurtlarında deneyimi olacağına dair inancını da ifade eden Emanet, TÜGVA ailesinin bir parçası olmak adına öğrencileri yurtlarında misafir olmaya davet etti.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN TÜGVA YURTLARI

TÜGVA yurdu samimi bir ortama sahip. İçinde bulunduğumuz süre boyunca; öğrencileri okudukları bölüm adına yetiştirmeyi, sosyal becerilerini artırmayı ve çağdaş bir görüş benimsetmeyi kendilerine amaç edinmiş olduklarını bizzat gördüm. Bundan dolayı öğrenim yılı içinde kültürel ve gezi faaliyetleri, spor organizasyonları, alanında yetişmiş uzman kişilerden tecrübe paylaşımı ve bilinçlendirme çabaları ile daha birçok etkinlik yapıldı. Kendisini geliştirmek, alanında uzmanlaşmak ve bu tecrübelere sahip olmak isteyen tüm öğrencilere TÜGVA yurtlarını tavsiye ederim.

5 yıllık üniversite hayatımda gördüğüm en temiz ve düzenli yurtlardan bir tanesi TÜGVA. Özel günlerde yapılan program ve faaliyetler, bizi bize anlatan yeri geldiğinde tarih, maneviyat kokan ve kendi özümüzü bize hatırlatan çok etkili ve önemli programlardı.

TÜGVA yurtlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, www.tugva.org adresinden başvuru formunu doldurarak, ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Ön kayıt işlemi sonrası öğrenciler mülakat için çağrılacak, yapılacak olan mülakatların ardından kesin kayıtlar açıklanacak.