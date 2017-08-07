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Tuğsuz cirit atmada finale yükseldi

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar cirit atmada mücadele eden Eda Tuğsuz, adını finale yazdırdı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:04
Tuğsuz cirit atmada finale yükseldi

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar cirit atmada mücadele eden Eda Tuğsuz, adını finale yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 3. gün akşam seansında kadınlar cirit atma elemeleri yapıldı.

Dünya gençler 3'üncüsü Eda Tuğsuz, 63,87 metrelik atışıyla 63,5 metrelik barajı geçerek 8 Ağustos Salı günü TSİ 21.20'de başlayacak finalde yarışmaya hak kazandı.

Eda'nın 6. sırayı aldığı elemelerin en iyi atışı, 67,59 ile Çinli Lyu Huihui'den geldi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:04
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