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"TSK hiçbir zümrenin kontrolüne giremez sadece Türk milletinin emrindedir'

2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç,15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı konuşmasında net mesajlar verdi.

18 Temmuz 2017 Salı 13:25
"TSK hiçbir zümrenin kontrolüne giremez sadece Türk milletinin emrindedir'

Bilecik’te darbe akşamı gösterdiği dik duruş sayesinde kamuoyunda oldukça takdir toplayan Zafer Paşa, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiçbir kişinin veya zümrenin kontrolünde olmayacağını vurgularken uzun süre alkış aldı. 2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç halka hitaben yaptığı konuşmasında;

“15 Temmuz hain darbe girişimini başta Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türk milleti, sizler, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmamız, polisimiz, vatansever savcı ve hâkimlerimiz ile hep beraber başarısızlığa uğrattık. Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun personeli hiçbir zaman hiçbir kişinin ve hiçbir zümrenin kontrolüne giremez sadece ve sadece Türk milletinin emrindedir.

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güne kadar vatanı için canını vermiş tüm şehitlerimize ve bugünün önemine binaen 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize şifa diliyoruz. Bundan sonra daha önce olduğu gibi hainlere karşı, terör örgütlerine karşı Silahlı Kuvvetlerimiz olarak, polisimiz, jandarmamız ve güvenlik korucuları olarak canımızı ortaya koyarak mücadeleye devam edeceğiz. Bundan kesinlikle emin olun. Biz sizlerin emrindeyiz. Vatanımız için canımızı ortaya koymaya devam edeceğiz bize güvenin” dedi.


 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 13:25
  1. Bilecik
  2. 2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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