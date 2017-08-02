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Tuğgeneral Evrim de görüntülerde kendisini tanıyamadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava  Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada çapraz sorgusu  yapılan darbenin sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz, darbe gecesi Ankara'da  kaldığı evin sahibinin ismini "100 yıl geçse bile" açıklamayacağını söyledi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:01
Tuğgeneral Evrim de görüntülerde kendisini tanıyamadı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları  kampüsündeki duruşma salonunda görülen davanın öğleden sonraki bölümünde,  Batmaz'ın çapraz sorgusuna devam edildi.

Duruşmada, Batmaz, Cumhuriyet Savcısı, müşteki ve sanık avukatlarının  sorularını yanıtladı.

"Mahkeme size görüntüler izletti. 'O görüntülerdeki şahsın kendiniz  olmadığınızı' söylediniz. Sizce, o kamera görüntüsündeki sivil şahıs, darbenin  kontrol noktası olan Akıncı Üssü'nde ne yapıyor?" sorusuna Batmaz, "Askerliğini  bile bedelli yapmış, askerlikten anlamayan biriyim. Askeriyenin içindeki şahsın  gecenin bir vakti ne yaptığını bilmem." yanıtını verdi.

"Suçsuz olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Size göre Akıncı'daki kamera  kayıtlarında bulunan kişi de siz değilsiniz. Madem darbe girişimi gecesi Akıncı  Üssü'nde değildiniz, o zaman neredeydiniz? Kimin evinde kaldınız?" sorusu üzerine  Batmaz, "Ben, o gün akşam Ankara'nın merkezinde bir arkadaşımın evinde kaldım. Bu  arkadaşın hiçbir şekilde ismini vermem ne kadar önemli olursa olsun." dedi.

Müşteki avukatlarının, "Bir sene bir aydır hapiste olduğunuzu  söylüyorsunuz. Kaldığınız evin sahibi sizin adınıza davanın seyrini  değiştirebilir." şeklideki sözleri karşısında Batmaz, "100 sene 100 ay kalsam  yine de o arkadaşın ismini söylemem. Ne kadar sorarsanız sorun, ben o arkadaşın  ismini vermeyeceğim." karşılığını verdi.

Batmaz, "Tek yumurta ikiziniz var mı? Size tıpa tıp benzeyen birini  biliyor musunuz?" sorusunu ise yanıtlamadı.

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşüp, darbe planını onaylattığı"  iddialarının sorulduğu Batmaz, "Ben ne Pensilvanya'ya gittim ne orada bir şey  onaylattım ne de bu mevzu ile ilgili bir talimat aldım. Yapıldı denen  toplantılara iştirak etmedim." yanıtını verdi.


- "Her türlü inandığım değerler adına söylüyorum; Akın Öztürk'ü  görmedim"

Eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün avukatı Hicabi  Durmuş'un "Akın Öztürk ile darbe girişiminin gerçekleştiği 15-16 Haziran'da  Akıncı Üssü'nde buludunuz mu? Daha önce kendisiyle bir görüşmeniz oldu mu? Bunu  inandığınız bütün değerler adına yanıtlar mısınız?" sorusuna karşılık Batmaz,  "Her türlü inandığım değerler adına söylüyorum; Akın Öztürk'ü ben ne gördüm ne  duydum ne de herhangi bir şekilde diyalog geçti aramızda." iddiasını dile  getirdi.

Avukatların isteği üzerine, Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarında  Batmaz'ın yanında görüntüleri olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim'e Kemal Batmaz'ın  darbe gecesi üsse gelip gelmediği soruldu. Evrim, Batmaz'ı görmediğini ve  tanımadığını ileri sürdü.

Avukatların "Görüntülerdeki kişi siz misiniz?" sorusuna ise Evrim,  "Beni andırıyor ama 'benim' diyemem." yanıtını verdi.

Kemal Batmaz'ın çapraz sorgusu sona eren davada, diğer sanıkların  savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:01
  1. Tuğgeneral Evrim
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
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