Tuğgeneral Evrim de görüntülerde kendisini tanıyamadı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen davanın öğleden sonraki bölümünde, Batmaz'ın çapraz sorgusuna devam edildi.

Duruşmada, Batmaz, Cumhuriyet Savcısı, müşteki ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.

"Mahkeme size görüntüler izletti. 'O görüntülerdeki şahsın kendiniz olmadığınızı' söylediniz. Sizce, o kamera görüntüsündeki sivil şahıs, darbenin kontrol noktası olan Akıncı Üssü'nde ne yapıyor?" sorusuna Batmaz, "Askerliğini bile bedelli yapmış, askerlikten anlamayan biriyim. Askeriyenin içindeki şahsın gecenin bir vakti ne yaptığını bilmem." yanıtını verdi.

"Suçsuz olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Size göre Akıncı'daki kamera kayıtlarında bulunan kişi de siz değilsiniz. Madem darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde değildiniz, o zaman neredeydiniz? Kimin evinde kaldınız?" sorusu üzerine Batmaz, "Ben, o gün akşam Ankara'nın merkezinde bir arkadaşımın evinde kaldım. Bu arkadaşın hiçbir şekilde ismini vermem ne kadar önemli olursa olsun." dedi.

Müşteki avukatlarının, "Bir sene bir aydır hapiste olduğunuzu söylüyorsunuz. Kaldığınız evin sahibi sizin adınıza davanın seyrini değiştirebilir." şeklideki sözleri karşısında Batmaz, "100 sene 100 ay kalsam yine de o arkadaşın ismini söylemem. Ne kadar sorarsanız sorun, ben o arkadaşın ismini vermeyeceğim." karşılığını verdi.

Batmaz, "Tek yumurta ikiziniz var mı? Size tıpa tıp benzeyen birini biliyor musunuz?" sorusunu ise yanıtlamadı.

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşüp, darbe planını onaylattığı" iddialarının sorulduğu Batmaz, "Ben ne Pensilvanya'ya gittim ne orada bir şey onaylattım ne de bu mevzu ile ilgili bir talimat aldım. Yapıldı denen toplantılara iştirak etmedim." yanıtını verdi.







- "Her türlü inandığım değerler adına söylüyorum; Akın Öztürk'ü görmedim"

Eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün avukatı Hicabi Durmuş'un "Akın Öztürk ile darbe girişiminin gerçekleştiği 15-16 Haziran'da Akıncı Üssü'nde buludunuz mu? Daha önce kendisiyle bir görüşmeniz oldu mu? Bunu inandığınız bütün değerler adına yanıtlar mısınız?" sorusuna karşılık Batmaz, "Her türlü inandığım değerler adına söylüyorum; Akın Öztürk'ü ben ne gördüm ne duydum ne de herhangi bir şekilde diyalog geçti aramızda." iddiasını dile getirdi.

Avukatların isteği üzerine, Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarında Batmaz'ın yanında görüntüleri olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim'e Kemal Batmaz'ın darbe gecesi üsse gelip gelmediği soruldu. Evrim, Batmaz'ı görmediğini ve tanımadığını ileri sürdü.

Avukatların "Görüntülerdeki kişi siz misiniz?" sorusuna ise Evrim, "Beni andırıyor ama 'benim' diyemem." yanıtını verdi.

Kemal Batmaz'ın çapraz sorgusu sona eren davada, diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.