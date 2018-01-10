Tuğgeneral... Albay... Hepsi öldürüldü!

Muhaliflerin başkent Şam’da kurduğu ‘Zulmedilmişlerdi’ adlı operasyon odası, Şam’ın doğusunda yer alan Hareste’de düzenlediği operasyonlarda ilerleme kaydetti.

Rejim Ordusunun kaybettiği askerler arasında;

1-Tuğgeneral Muhammed Cenad

2-Tuğgeneral Habib Yunus

3-Tuğgeneral Muhsin Beyti

4-Tuğgeneral Ali Dayub

5-Albay Enver Tevfik

6-Albay İbrahim Debraha

7-Albay Haydar El Hasan

8-Astsubay Üst Çavuş Tahir Hasan

9-Astsubay Üst Çavuş Haris Cedid

Ve farklı rütbelerdeki 10 teğmen ile 66 er ve erbaş var.

Hareste, Sünni Muhaliflerin operasyon başlatmasından önce 104. Ve 105. Cumhuriyet Muhafız Alayına ev sahipliği sapıyordu.

Bölgeden haber yapan yerel kaynaklar, Hareste Doğu Guta’daki zırhlı tabur birliğinde öldürülen 40 Rejim subayının isim listesini yayınladı: