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Tuğçe Kazaz'dan Arap devletlerine sert tepki: Hepinize lanet olsun

Tuğçe Kazaz, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında sessiz kalan bazı Arap devletlerine sert tepki gösterdi.

21 Temmuz 2017 Cuma 19:39
Tuğçe Kazaz'dan Arap devletlerine sert tepki: Hepinize lanet olsun

YENİAKİT.COM.TR - Tuğçe Kazaz, işgal devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında sessiz kalan bazı Arap devletlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kazaz, Türkiye’nin ambaregoya maruz bırakılan Katar’a asker gönderme kararı sonrası Arap devletlerinin adeta ayağa kalktığını ifade ederken, aynı devletlerin işgal devleti İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatarak Kudüs’te yaptığı saldırılar karşısında sesiz kaldığını söyledi. Kazaz, söz konusu Arap devletlerinin bu tutumu karşısında “İsrail'in terörist askerlerine ses çıkarmayan Arap ülkelerine lanet olsun.” İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 19:39
  1. Mescid-i Aksa
  2. Tuğçe Kazaz
  3. Katar
  • muhabirmuhabir30 dk önce
    Tuğçe kazaz hanımı bu duyarlı ve şuurundan dolayi tebrik ederim.Aziz milletimizin görevi zulme karşı durmak hakkı tavsiye etmek ve o yolda çalışmaktır.Bu hizmeti cibutili yahudilerden beklemek boşuna.
  • AbdülmuntakimAbdülmuntakim35 dk önce
    Helal olsun sana bacım zalimler için yaşasın cehennem
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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