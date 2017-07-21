Tuğçe Kazaz'dan Arap devletlerine sert tepki: Hepinize lanet olsun

YENİAKİT.COM.TR - Tuğçe Kazaz, işgal devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında sessiz kalan bazı Arap devletlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kazaz, Türkiye’nin ambaregoya maruz bırakılan Katar’a asker gönderme kararı sonrası Arap devletlerinin adeta ayağa kalktığını ifade ederken, aynı devletlerin işgal devleti İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatarak Kudüs’te yaptığı saldırılar karşısında sesiz kaldığını söyledi. Kazaz, söz konusu Arap devletlerinin bu tutumu karşısında “İsrail'in terörist askerlerine ses çıkarmayan Arap ülkelerine lanet olsun.” İfadelerini kullandı.