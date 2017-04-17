Tuğçe bebeği denize atan anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fatih'te 40 günlük bebeğinin denize attığı iddiasıyla tutuklanan Fatma K. ve sevgilisi Mustafa T. hakkındaki "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Fatma K. ve Mustafa T'nin gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları belirtildi. Şüphelilerin 12 Aralık 2016'da Tuğçe isimli bebeklerinin olduğu, şüpheli Mustafa T'nin sabit bir işi olmadığı ve günlük işlerden para kazandığı ifade edildi. 23 Ocak 2017'de Fatma K.'nin bebeğin bakımı için Mustafa T'den para istemesi üzerine tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya döndüğü, tartışma sırasında Fatma K.'nin bebeği emzirmeye devam ettiği belirtildi.

BEBEĞİ KOLTUĞA FIRLATTI

Mustafa T'nin "Yeter bıktım sizden. Yüzüne vurmayacağım, anlamasınlar seni dövdüğümü" diyerek Fatma K'yi darp ettiği, bebeği alarak koltuğa fırlattığı, "Önce bu çocuktan kurtul. Sonra intihar et. Sabah döndüğümde sizi evde görmek istemiyorum. Ölün geberin. Kendinizi kurtarın benden" dediği anlatıldı.

BEBEĞİ DENİZE ATIP POLİSE TESLİM OLDU

Bunun üzerine Fatma K'nin evden dışarı çıktığı, tüm gece sokaklarda dolaştığı, 24 Ocak'ta saat 06.25'te görüntü ve tanık ifadelerine göre Eminönü'nde bulunan Deniz Otobüsleri Deniz İskelesi'ne gelerek kucağında bulunan Tuğçe bebeği denize attığı, bir süre daha sokakta dolaştıktan sonra polise giderek çocuğunu denize attığını söylediği belirtildi.

BEBEĞİN CESEDİNE ULAŞILAMADI

Şüpheli Fatma K'nin emniyette ve savcılıkta, bebeği attığını kabul ettiği, Mustafa T'nin ise suçlamayı reddettiği belirtildi. Olay günü ve devamında yapılan çalışmalarda maktülün cesedine ulaşılamadığı ifade edilen iddianamede, Fatma K'nin soruşturma aşamasında eşinin olaya karışmadığı şeklinde beyan değiştirdiği, böylece diğer şüpheliyi suçtan kurtarmaya çalıştığı vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, şüphelilerin olay günü bebeğin masrafları hususunda tartıştıkları ve şüpheli Mustafa T'nin bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, Fatma K'ye de "Bu çocuktan kurtul. İntihar et" diyerek yönlendirdiği, Fatma K'nin de olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı belirtildi. Şüphelilerin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.