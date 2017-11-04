Tugay Kerimoğlu'ndan flaş karar

Galatasaray'ın efsane futbolcusu, 2011-12 ve 2013-14 sezonunda sarı kırmızılılarda antrenör olarak çalışmış, son olarak da 2015-16 sezonunda Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük yapan Tugay Kerimoğlu flaş bir karar verdiğini açıkladı.

Kerimoğlu, 'Artık teknik direktörlük yapmayacağım. Bırakıyorum.' dedi.

Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.

Manchester City kulübü altyapısında çalıştıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev yapmıştı.