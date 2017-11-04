Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tugay Kerimoğlu'ndan flaş karar

Galatasaray'da bir dönem yardımcı antrenörlük yapmış, son olarak da Şanlıurfaspor'u çalıştıran Tugay Kerimoğlu flaş bir karar verdi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:36
Tugay Kerimoğlu'ndan flaş karar

Galatasaray'ın efsane futbolcusu, 2011-12 ve 2013-14 sezonunda sarı kırmızılılarda antrenör olarak çalışmış, son olarak da 2015-16 sezonunda Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük yapan Tugay Kerimoğlu flaş bir karar verdiğini açıkladı.

Kerimoğlu, 'Artık teknik direktörlük yapmayacağım. Bırakıyorum.' dedi.

Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.

Manchester City kulübü altyapısında çalıştıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 13:36
  1. Galatasaray
  2. Glasgow Rangers
  3. Blackburn Rovers
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti