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Tugay aşçısı: Su lağım kokuyordu

Manisa'da askerlerin zehirlendiği yemekleri yapan Rota Yemekçilik'in aşçısı, "Ben o suyu içemiyordum. Askerler suda lağım kokusu olduğunu söylüyorlardı" dedi. Gıda mühendisi D.Y'yi de suçlayan aşçı, “O gece görev sonuna kadar yanımızda değildi. Normalde yemekler pişirilirken her safhada gıda mühendisinin bizlerle birlikte olması gerekirdi” diye konuştu.

23 Haziran 2017 Cuma 15:45
Tugay aşçısı: Su lağım kokuyordu

Askerlerin hastanelik olduğu kışladaki yemekleri pişiren Rota Yemekçilik’in aşçısı E.E, zehirlenmelerin yemekten değil sudan kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü. Aşçı, “Ben askeriyedeki suyu içemiyordum. Bazı askerler suyun kirli ve bulanık olduğunu ve suda lağım kokusu olduğunu söylüyorlardı” diye ifade verdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, kontrolörler ve gıda mühendisinin numune alıp tattıktan sonra yemeğin servis edildiğini kaydeden aşçı E.E, “Görevlilerin kontrol etmediği hiçbir aşama yoktur. Tüm iş ve işlemler görevlilerin istekleri doğrultusundadır. Yemeğin nasıl, ne şekil, hangi şartlarda olmaması gerektiğini onlar bildiriyor. Biz istek doğrultusunda yemeği hazırlıyoruz. Gündüz grubunun hazırladığı malzemeleri kullanarak yemek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gıda mühendisini suçladı

Manisa’da askerlerin zehirlendiği 23 Mayıs’taki ilk vakada yemeği kendisinin hazırladığını kaydeden aşçı E.E, gıda mühendisi D.Y’yi suçladı. Gece yarısı kışlaya vardıktan sonra D.Y’yi bir daha görmediğini ileri süren E.E, “O gece görev sonuna kadar yanımızda değildi. Normalde yemekler pişirilirken her safhada gıda mühendisinin bizlerle birlikte olması gerekirdi” diye konuştu.

Bakan Işık'tan 'lağım' iddiası hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, aşçının iddiasının incelendiğini açıkladı. Su konusunda şimdilik bir şüphe görünmediğini belirten Işık, "Ama kesin rapor bayramdan sonra. Bütün ihtimaller araştırılmalı. 20 yıldır kuyu suyu kullanılıyor. Bunu oluşturduğu bir handikap var mı yok mu buna çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Işık, "23 Nisan'daki olayın nedeni salmonella bakterisi ama 17'sinde meydana gelen ve 617 askerimizin hastaneye kaldırılmasına yönelik son olayın nedenine ilişkin Sağlık Bakanlığı raporu henüz çıkmadı" değerlendirmesini yaptı.

 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 15:45
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