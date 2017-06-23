Tugay aşçısı: Su lağım kokuyordu

Askerlerin hastanelik olduğu kışladaki yemekleri pişiren Rota Yemekçilik’in aşçısı E.E, zehirlenmelerin yemekten değil sudan kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü. Aşçı, “Ben askeriyedeki suyu içemiyordum. Bazı askerler suyun kirli ve bulanık olduğunu ve suda lağım kokusu olduğunu söylüyorlardı” diye ifade verdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, kontrolörler ve gıda mühendisinin numune alıp tattıktan sonra yemeğin servis edildiğini kaydeden aşçı E.E, “Görevlilerin kontrol etmediği hiçbir aşama yoktur. Tüm iş ve işlemler görevlilerin istekleri doğrultusundadır. Yemeğin nasıl, ne şekil, hangi şartlarda olmaması gerektiğini onlar bildiriyor. Biz istek doğrultusunda yemeği hazırlıyoruz. Gündüz grubunun hazırladığı malzemeleri kullanarak yemek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gıda mühendisini suçladı

Manisa’da askerlerin zehirlendiği 23 Mayıs’taki ilk vakada yemeği kendisinin hazırladığını kaydeden aşçı E.E, gıda mühendisi D.Y’yi suçladı. Gece yarısı kışlaya vardıktan sonra D.Y’yi bir daha görmediğini ileri süren E.E, “O gece görev sonuna kadar yanımızda değildi. Normalde yemekler pişirilirken her safhada gıda mühendisinin bizlerle birlikte olması gerekirdi” diye konuştu.