Tüfenkci: Biz görevimizi yapmak zorundayız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin, “15 Temmuz’da göğsünü siper edenlere karşı biz görevimizi yapmak zorundayız. Yarın kendini bilmez bir savcının falan askerin silahına tankına el koymuşsunuz diye dava açtığında bunun hesabını birilerine karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler” dedi.

Tüfenkci, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Malatya Koyun Keçi Yetiştircileri Birliğinin 10. Yıl Etkinlikleri programında yaptığı konuşmada, hükümetin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, desteklenmesi konusuna ayrı bir önem verdiğini belirtti.