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Tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

​Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfek ile göğsünden vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 22:03
Tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Yeni Pervane Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında S.M.Y. (20), tüfekle göğsünden vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, ağır yaralanan S.M.Y.’de ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.M.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 22:03
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