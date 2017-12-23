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Tüfekle şaka ölümle bitti

Bir emlak ofisinde pompalı tüfeği başına dayayan kişi, arkadaşı silahı elinden almak isterken vuruldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:32
Tüfekle şaka ölümle bitti

Çorum'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer'in elinden tüfeği almak isteyen Özgür T., tüfeğin ateş alması sonucu Sezgin Süzer'i başından vurdu. Sezgin Süzer, hayatını kaybederken Özgür T. gözaltına alındı.

Olay, Çorum'un Bahçelievler mahallesinde bulunan bir emlak satış ofisinde dün gece meydana geldi.

Emlakçıda çalışan 23 yaşındaki Sezgin Süzer, işyeri sahibi 37 yaşındaki Özgür T., ile işyerinde sohbet ederken buradaki pompalı tüfek ile oynamaya başladı. Özgür T., tüfeği başına dayayıp kendisine şaka yapan çalışanı Sezgin Süzerden tüfeği almak isterken tüfek ateş aldı.

Kafasından vurulan genç yere yığıldı. Olayı haber alarak olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin Süzer'in öldüğünü tespit etti.

Sezgin Süzer'in cesedi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Özgür T., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:32
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