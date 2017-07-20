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Tufan'a İspanya'dan yeni talip!

Yeni sezonda şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:33
Tufan'a İspanya'dan yeni talip!

Adı geçtiğimiz haftalarda Portekiz ekibi Benfica ile anılan Ozan Tufan'a şimdi La Liga'dan talip çıktı.

Milli futbolcuya İspanyol devi Valencia'ya talip oldu. 'Yarasalar' lakaplı İspanyol ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor. 

Transferde bugüne kadar Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni'yi transfer eden sarı lacivertliler son olarak anlaşmaya vardığı Şilili sağ bek Isla'yı da İstanbul'a getirdi. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması olan sarı lacivertlilerin yeni transferlerini Avrupa'da oynatabilmek için mutlaka futbolcu satması ya da kiralaması gerekiyor. Bu durumu da göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Aykut Kocaman'ın onay vermesi halinde Ozan Tufan'ın gidişini kabul etmesi bekleniyor. (Sabah)

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:33
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