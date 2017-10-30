Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tudor'un yüzü büyük maçlarda gülmüyor

Galatasaray, Igor Tudor döneminde diğer üç büyüklerle oynadığı hiçbir maçta galip gelemedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 00:40
Tudor'un yüzü büyük maçlarda gülmüyor

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik adam Igor Tudor, istatistiğine bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz sezon Galatasray'ın başına geçen ve sarı-kırmızılı ekiple diğer üç büyüklere karşı beş maça çıkan Igor Tudor, bu maçların hiçbirinde galibiyet yüzü göremedi.

Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe maçında beraberlik gören Tudor, geçen sezon Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında sahadan yenik ayrılmıştı.

Bu gece Trabzonspor deplasmanından 2-1 yenik ayrılan Galatasaray'da Tudor, serisini yine bozamadı. Hırvat teknik adam, şu ana dek diğer üç büyüklerle oynadığı 5 maçtan da galibiyet elde edemedi.

Öte yandan Tudor yönetiminde daha önce ezeli rakipleriyle oynadığı dört maçta gol atamayan Galatasaray, ilk golünü Trabzonspor'a atmış oldu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 00:40
  1. Galatasaray
  2. Igor Tudor
  3. derbi maçları
  4. Igor Tudor istatistik

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dursun Özbek, Erdoğan'a söz verdi
    1. Dursun Özbek, Erdoğan'a söz verdi
    2. KYB ve Goran partilerinin binalarını..
    3. Havalimanının "çok gizli" bilgileri..
    4. 'Muslera küfür etti, ceza verebilecek..
    5. Türk iş adamları o ülkede bir araya..
    6. Tudor'un yüzü büyük maçlarda gülmüyor
    7. Türk Kızılayından Yemen'e yardım
    8. Lewis Hamilton şampiyon oldu
    9. Astana toplantısının ön görüşmeleri..
    10. Terör örgütü PKK: Sınır kapısı bizde
    11. Barzani: Peşmerge olarak devam edeceğim
    12. Burak'tan Olcay Şahan paylaşımı
    13. Fernando: Top oynamamıza izin..
    14. Trabzonspor en çok Galatasaray'ı yeniyor
    15. Bannon: ABD için en büyük tehlike..
    16. Resepsiyona damgasını vuran kareler
    17. "Bu sinsi plana verilecek en güzel..
    18. Resepsiyona Türkiye'yi duygulandıran o..
    19. Dilmen'den Tudor'a sert tepki
    20. Kesmeye kıyamadı, şimdi paraya para..
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları!
    İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları!
    Rejim güçleri İdlib'e girecek
    Rejim güçleri İdlib'e girecek
    Melih Gökçek'ten istifa sonrası ilk tweet
    Melih Gökçek'ten istifa sonrası ilk tweet
    MPT-76'ya yoğun talep
    MPT-76'ya yoğun talep