Tudor'un yüzü büyük maçlarda gülmüyor

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik adam Igor Tudor, istatistiğine bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz sezon Galatasray'ın başına geçen ve sarı-kırmızılı ekiple diğer üç büyüklere karşı beş maça çıkan Igor Tudor, bu maçların hiçbirinde galibiyet yüzü göremedi.

Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe maçında beraberlik gören Tudor, geçen sezon Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında sahadan yenik ayrılmıştı.

Bu gece Trabzonspor deplasmanından 2-1 yenik ayrılan Galatasaray'da Tudor, serisini yine bozamadı. Hırvat teknik adam, şu ana dek diğer üç büyüklerle oynadığı 5 maçtan da galibiyet elde edemedi.

Öte yandan Tudor yönetiminde daha önce ezeli rakipleriyle oynadığı dört maçta gol atamayan Galatasaray, ilk golünü Trabzonspor'a atmış oldu.