'Tudor'la çalışacağıma 3,5 milyon euro yakarım'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sneijder'i Tudor'un gönderdiğini kaydederken; "Sneijder'in gitmemesi için çok mücadele ettim. Ücretinde indirim yapmıştı. Sneijder'i Tudor istemedi. Sneijder de, Tudor ile çalışacağıma, 3,5 milyon euroyu bırakır, giderim dedi. Tudor çok iyi bir jimnastikçi deniyordu, onun da olmadığı anlaşıldı. Geliş şekli de yanlıştı zaten. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.