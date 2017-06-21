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Tudor'dan Sneijder Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:04
Tudor'dan Sneijder Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, NTV Spor yayınında Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı. Tudor Sneijder'in geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

SNEIJDER GİDECEK Mİ?

"Wesley Sneijder'in durumuna bakacağız. 1 yıl daha kontratı var. Menajeri son dönemde kulübümüzle görüşmeler yaptı. En iyisi neyse öyle bir karar alacağız.

Belhanda, çok yüksek kalitede bir futbolcu. Çalışkan bir oyuncu, mentalitesi iyi. Gelirse kulübümüz için iyi olacaktır. İyi oyuncular birlikte oynayabilirler."

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:04
  1. Galatasaray
  2. Igor Tudor
  3. Wesley Sneijder
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