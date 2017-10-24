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Tudor'dan Kocaman'a tepki: Takımına futbol oynat, adamların...

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasındaki tartışmanın detayları ortaya çıktı.

24 Ekim 2017 Salı 10:10
Tudor'dan Kocaman'a tepki: Takımına futbol oynat, adamların...

Derbi maçta Feghouli ile Hasan Ali'nin yaşadığı pozisyonda Igor Tudor'la Aykut Kocaman kapıştı. Tudor'la Kocaman'ın tartışması çok konuşuldu.

Peki tartışma neden çıktı, kim ne dedi? Tudor-Kocaman tartışmasında yaşananlar ortaya çıktı. İşte olayın perde arkası...

Pozisyona sinirlenen Tudor, Kocaman'a İngilizce, "Takımına futbol oynat. Adamların sahaya tekme atmaya çıkmış" diye bağırdı.

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya "İşine bak!" karşılığını verdi.

Ardından Kocaman da sinirlendi ve hakemlere dönerek "Ne diyor bu? Alın şu adamı başımdan!" dedi.

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:10
  1. tudor
  2. Aykut Kocaman
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