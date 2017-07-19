Tudor'dan istifa açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, başarısız bir sonuçta istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Daha sezon başlamadan istifa etmemi mi istiyorsunuz? Ben kesinlikle sorumluluktan kaçan birisi değilim, sorumluluk alabilirim burada. Sorumluluk alma kelimesi çok büyük bir kelime tabiki" diye cevap verdi.

"4-0 DA KAYBETSEK, TUR İNANCINI YİTİRMEZDİK"

İlk maçı 4-0 bile kaybetmiş olsalar, tura inançlarını yitirmeyeceklerini düşündüğünü kaydeden Tudor, "Yarın maçın ikinci yarısı oynanacak. İlk yarıda 2-0 mağlup olduk. 40 bin taraftarımızla birlikte maça çıkıp kazanmak istiyoruz. 2-0 kaybettik evet ama bunu tüm kalbimle söylüyorum. İlk maçı 4-0 kaybetmiş de olsak yarın biz maça turu geçmek için çıkacaktık. Oyuncularım son derece motive, fiziksel olarak daha iyi bir takım göreceksiniz. Çünkü 1 haftadır çalışan bir takım var. Taraftarlarımızı, gazetecileri anlayabiliyorum siz belli bir resimden bakıyorsunuz tam resmi görmediğiniz için. 7 günlük süre bir hoca olarak benim için çok çok önemliydi. Daha öncede belirtmiştim normal bir hazırlık döneminde bir oyuncudan maksimum fiziksel verim alabilmek için 6 haftalık süreç ve 4 tane 90 dakikalık maç olması gerekir diye söylemiştim." dedi.

"MAÇI KAZANMAK İÇİN KARAKTER ORTAYA KOYMALIYIZ"

Maçı kazanmak için yüreklerini sahaya koymaları gerektiğini belirten Hırvat hoca, "Dün antrenmandan önce oyuncularımla konuştum,i taktiğimizi en iyi şekilde hazırladık ve oyuncularımıza anlattık. Yarınki maçta belirleyici detay bu değil, bizim maçı ne kadar istediğimiz ve ortaya koyacağımız karakter olacaktır. Yarın ben eminim ki taraftarımızla birlikte sahaya koyacağımız karakterle maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"YENİ OYUNCULARA ZAMAN TANINMASI RİCAM"

Yeni oyunculara zaman tanınması gerektiğini vurgulayan antrenör, "Yarın ofansif olarak da farklı olacaktır. Hazırlık maçlarına oranla çok daha farklı bir Galatasaray olacak. Belhanda bizimle 6-7 antrenman yaptı. Bugünkü antrenmandan sonra kararı vereceğiz. Gomis de 2 haftadır antrenman yapıyor bizimle. Bu sene ligin başlangıç ve bitiş tarihi olarak özel bir sene. Benim sizden ricam, Belhamda ve Gomis olmak üzere tüm oyunculara zaman verilmeli ve sabretmeliyiz. Herkes elinden geleni yapacaktır ama sizden ricam onlara biraz zaman tanıyalım" diye konuştu.

"ÇEKEBİLECEĞİMİZ EN CİDDİ RAKİBİ ÇEKTİK"

Östersunds'un kaliteli bir takım olduğunu belirten Tudor, "İlk günden beri söylüyorum eğer böyle bir işi bu camiada yapıyorsanız baskı her zaman vardır. Ekstra bir baskı yok. Biz Galatasarayız bizim gibi bir takımın Avrupa dışında kalması söz konusu olamaz. Biz bizden küçük bir kulüple oynuyoruz ve böyle bir takım karşısında dışarıda kalmamız olmaz. Bu maç 1 ay sonra oynansaydı ilk maçta işi bitirip, diğer maçı o şekilde oynayacaktık. Hiçbir bahanemiz yok tamamen rakibe saygı duyarak oynayacağız. Bu turda çekebileceğimiz en ciddi rakibi çektik. Onlara saygı duyuyoruz, tüm kalbimizle oynayarak turu geçeceğimize inanıyorum. İsveç takımı bu tip organizasyonlar yapıyor (Takım içi yemek) ama başarıyı bununla sınırlandırmak doğru olmaz." yorumunu yaptı.

MARTIN LINNES: "TARAFTARIN TEPKİSİ NORMAL"

İlk olarak sözü alan Martin Linnes ise, "Geçen hafta istemediğimiz bir sonuç aldık. Geçtiğimiz bir hafta boyunca takım çok iyi çalıştı. Takımımıza güveniyorum. Yarın çıkıp iyi oyunla en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. Bakıldığı zaman Avrupa'da oynadığınız bütün deplasmanlar zordur. 2-0 biraz zor bir skordur. Çok çalıştık, amacımız bu çalışmayı skora yansıtmak. İsveç takımı ligin ortasına gelmiş bir takım onları küçümsememek gerek. Umarım en iyi oyunumuzu oynayıp turu geçen taraf oluruz. Biletler iyi bir şekilde satılıyor. Takım olarak çok mutluyuz taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onlara 90 dakika boyunca ihtiyacımız var her zaman yaptıkları gibi bizi desteklesinler ve gerekeni bize bıraksınlar. Geçen hafta aldığımız sonuç kesinlikle olmaması gereken bir sonu. biz oyuncular olarak bunun farkındayız. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynuyorsanız böyle eleştirilerin gelmesi normal. Taraftarın tepkisi ve eleştiriler bizim ne kadar iyi olmamız gerektiğini gösteriyor. Yarın sahadaki tek düşüncemiz alacağımız sonuçla taraftarımızı mutlu edebilmek" ifadelerini kullandı.