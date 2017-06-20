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Tudor yıldız oyuncuyu istedi

Son yılların en hareketli transfer dönemini geçiren Galatasaray'da gündeme gelen yeni isim Asamoah oldu.

20 Haziran 2017 Salı 12:50
Tudor yıldız oyuncuyu istedi

Younes Belhanda'nın dışında orta alana iki takviye daha isteyen teknik direktör Igor Tudor'un Juventus formasını giyen Kwadwo Asamoah'ın ismini yönetime verdiği öğrenildi.

BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi bunun üzerine Ganalı yıldız için temaslara başladı. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, İtalyan deviyle 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah'ın menajeriyle temasa geçti.

Juventus'tan yeni sözleşme teklifi almayan 28 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma bulacağı bir takıma transfer olmak istediği belirtiliyor. İtalyan kulübünün Asamoah'ın bonservis ücretini 8 milyon euro olarak belirlediği de ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:50
  1. Galatasaray
  2. Younes Belhanda
  3. Igor Tudor
  4. Kwadwo Asamoah
  5. Juventus
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