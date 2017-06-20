Tudor yıldız oyuncuyu istedi
Son yılların en hareketli transfer dönemini geçiren Galatasaray'da gündeme gelen yeni isim Asamoah oldu.20 Haziran 2017 Salı 12:50
Younes Belhanda'nın dışında orta alana iki takviye daha isteyen teknik direktör Igor Tudor'un Juventus formasını giyen Kwadwo Asamoah'ın ismini yönetime verdiği öğrenildi.
BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO
Galatasaray yönetimi bunun üzerine Ganalı yıldız için temaslara başladı. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, İtalyan deviyle 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah'ın menajeriyle temasa geçti.
Juventus'tan yeni sözleşme teklifi almayan 28 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma bulacağı bir takıma transfer olmak istediği belirtiliyor. İtalyan kulübünün Asamoah'ın bonservis ücretini 8 milyon euro olarak belirlediği de ifade ediliyor.