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Tudor uyardı: G.Saray'lı oyuncular derbiye böyle çıkacak

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un Fenerbahçe derbisi öncesi imaj konusuna dikkati çekerek oyuncularından tıraş olmalarını istediği belirtildi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:44
Tudor uyardı: G.Saray'lı oyuncular derbiye böyle çıkacak

Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye az bir zaman kala artık son taktikleri hazırlayan Galatasaray Teknik Direktör İgor Tudor'un imaj konusunda da uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

"En yakışıklı halinizle sahada olun"

Hırvat çalıştırıcının oyuncularına "En yakışıklı halinizle sahada olun. Önce kalpleri kazanın” dediği aktarıldı.

Formaç'ta yer alan habere göre Tudor, "Binlerce insan sizi izlemek için stada gelecek. Milyonlarca kişi de TV başında olacak. Herkes tıraşını olsun. En yakışıklı halinizle sahada olun. Önce kalpleri kazanın" uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:44
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  • samafsamaf1 gün önce
    Bu adam çok akıllı Gerçekten

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