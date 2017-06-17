Tudor sonunda amacına ulaştı!

Hollandalı yıldız, menajerinden Amerika MLS Kulüpleri ile temasa geçmesini istedi. Guido Albers de, MLS ekipleri ile ön görüşmelere başladı.

Albers’in birkaç kulüp ile görüştüğü, bunlardan birinin New York City FC olduğu öğrenildi. Eski yıldız futbolcu Patrick Viera’nın teknik direktörlüğünü yaptığı New York City FC’de Pirlo ile David Villa da forma giyiyor.

AİLECE UYGUN GÖRÜYORLAR

Sarı kırmızılı takımda çok iyi bir sözleşmesi olan Sneijder’in kulüp arayışına gitmesinin 3 temel nedeni var...

1- Galatasaray’daki yapılanmayı ve Tudor’un gelecek planlarında önemli bir pozisyonda olmadığını gördü.

2- Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Sneijder, Amerika MLS Kulüplerinden uzun süreli bir kontrat alıp 3 sezonluk bir anlaşma ile kariyerini orada noktalamayı uygun görüyor.

3- Türkiye’den ayrılması halinde özellikle eşi Yolanthe Cabau, oğulları Xaxa’nın geleceği için Amerika tercihini destekliyor.