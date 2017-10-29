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Tudor: Şimdi üç gün bu yazılacak

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

29 Ekim 2017 Pazar 22:37
Tudor: Şimdi üç gün bu yazılacak

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamlarda bulundu.

"TRABZONSPOR FUTBOLDAN UZAK"

Trabzonspor'un oyun anlayışını eleştiren Igor Tudor "Şu anda yapmamız gereken önümüzdeki maça odaklanmak. Buraya kazanmak için geldik, zor maçtı. Oynamak için geldik ama rakip futboldan uzaktı, tamamen uzun top ve ikinci top için mücadele etti. Bu onların futbola bakış açısı, buradan dersler çıkarmamız gerek." dedi.

GOMIS İLE EREN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Bafetimbi Gomis ile Eren Derdiyok'u değiştirmesi hakkında sorulan soruya yanıt veren Tudor "Takıma koşu gücü kazandırmak için bu değişikliği yaptık. Defans arkasına koşmaya çalıştık. Feghouli'nin atılması ön tarafta yaratıcılığımızı etkiledi. Ancak bu maç için artık yapacak bir şey yok." diye konuştu.

"ÜÇ GÜN BU YAZILACAK"

Gomis'in oyundan çıkmasıyla ilgili sözlerine devam eden Tudor "Büyük ihtimalle üç gün şimdi bu yazılacak. Olayı Gomis'in üzerine yıkmamak lazım, Eren'e de saygı duymamız gerekiyor. Bafe'ye forvet tipi olarak daha çok servis yapılması gerekiyor. O anlarda, Gomis'e uygun oynayamadık." dedi.

"BU FUTBOL ARTIK KALMADI"

Savunma hatalarıyla ilgili görüşü istenen Tudor, "Duran toplar için takımımı eleştirmeyeceğim. Duran topta kendimizi geliştirdik. Bu maçta duran topta bir gol yedik ama bu futbol. Rakibimiz duran toptan gol bulmaya odaklanmış, hava toplarına odaklanmışlar. Benim anlayışıma uygun değil ama saygı duyuyoruz. Ancak ben bu futbol artık kalmadı." açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 22:37
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