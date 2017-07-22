Tudor, Selçuk'u bu sözlerle teselli etmiş!

Hırvat hocanın "Kaptan olarak sahada elinden geleni yaptın. Kafanı kaldır ve başın dik şekilde stattan ayrıl. Taraftarlar saha içinde bir kurban arıyorlardı ve bu takımın en eskisi olarak seni seçtiler'' dediği ve Selçuk'un da "İşler kötü gittiğinde bu zamana kadar tribünde fatura hep bana kesildi. Yine öyle olacağını tahmin etmiştim. Pes etmeyeceğim'' cevabını verdiği öğrenildi.

Tudor, Selçuk'un performansından memnun olsa da yönetim orta sahaya hem 6 hem de 8 numara transferi yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

29.8 MİLYON TL NAKİT GİRİŞİ

G.saray Sportif AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında" başlıklı bir açıklama yayınladı. Artırılan 86 milyon 355 bin TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde kullanılan rüçhan haklarından 28 milyon 844 milyon 381 bin TL ve kalan payların satışından 1 milyon 12 bin olmak üzere 29 milyon 856 bin TL nakit girişi sağlandığı duyuruldu.