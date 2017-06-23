Tudor resti çekti: Bir an önce bitirin!

Galatasaray'ın hocası Igor Tudor yöneticilerle görüşerek, prensipte anlaşma sağlanan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in bir an önce transferinin bitirilmesini istedi.

Forvet sıkıntısı yaşadıklarını ve Gomis'in 28 Haziran'da başlayacak Slovakya kampına yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Galatasaray teknik direktörü Tudor, "Podolski ve Bruma gitti. Golcüsüz olmaz. 13 Temmuz'da oynayacağımız Avrupa Ligi maçlarına kadar Gomis'i bir an evvel takıma monte etmeliyiz" diye konuştu.

BELHANDA'YI DA BEKLİYOR

Belhanda'yı da tıpkı Gomis gibi kampa bekleyen Tudor'un, önceliği golcüye vermesi, takımda Eren Derdiyok'tan başka orijinal forvet kalmamasından kaynaklanıyor. Sinan Gümüş'ü sağ kanatta düşünen Tudor, bütçede yer açılırsa Gomis'e alternatif olarak genç bir yabancı golcü daha alınmasını istiyor.