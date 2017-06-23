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Tudor iç transfer raporunu belirledi

Aslan’ın hocası Tudor, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues’in mutlaka takımda kalması gerektiğini belirtirken; Donk, Tarık, Emrah gibi kiradan dönen isimlerin gönderilmesini istedi.

23 Haziran 2017 Cuma 03:36
Tudor iç transfer raporunu belirledi

Tudor’dan iç transfer raporu... Hırvat teknik adam, yönetimle yaptığı son görüşmede isimleri başka takımlarla anılan üç oyuncu; Yasin Öztekin, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues’in mutlaka takımda tutulmasını istedi.

Bu futbolcuların hem ilk 11’de hem de hamle oyuncusu olarak büyük yarar sağlayacağını kaydeden Tudor, gözden çıkardığı oyuncuları da belirledi.

Buna göre sezonu çeşitli takımlarda kiralık olarak geçiren ve geri dönen Ryan Donk, Tarık Çamdal ve Emrah Başsan gibi isimlerin gözden çıkarıldığı ve satış listesine konulduğu kaydedildi. Yönetimin, bu futbolcuların menacerleriyle görüşerek durumu ilettiği ve kendilerine kulüp bulmalarını istediği de gelen haberler arasında.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 03:36
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