Tudor göndermişti Fatih Terim geri çağırdı
Kendisini 1.5 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atan Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı.22 Aralık 2017 Cuma 21:33
Galatasaray Kulübü, Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, De Jong'a ilgili de açıklamada bulundu:
Bucaspor maçından önce bazı oyuncularımıza izin verebiliriz. Çünkü hissettiğim kadarıyla kadromuzda fiziksel ve mental yorgunluğu olanlar var.Bucaspor maçından önce bazı oyuncularımıza izin verebiliriz. Çünkü hissettiğim kadarıyla kadromuzda fiziksel ve mental yorgunluğu olanlar var.