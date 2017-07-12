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''Tudor Galatasaray'da tek başına hükümdar olmak istiyor''

Gazeteci yazar Cem Buba çarpıcı açıklamalar da bulundu Buba: ''Tudor Galatasaray'da tek başına hükümdar olmak istiyor. Onun için tek engel Sneijder'' açıklamalarında bulundu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:48
''Tudor Galatasaray'da tek başına hükümdar olmak istiyor''

YENİAKİT.COM.TRGazeteci yazar Cem Buba Galatasaray'da yaşanan Tudor Sneijder kavgasının perde arkasını Yeniakit'e değerlendirdi. Cem Buba ''Galatasaray bu sene yapacağı transferlerle en az iki senenin başarısızlığını silmeye çalışıyor.Taraftarı tribüne çekmek ancak yapılacak transferlerle mümkün olacağını bilen yönetim yeni transferler yaparak bu yolu seçtiğini gösterdi.Çünkü yapılan transferlere baktığımızda Sneijder'in bırakıldığı yerde Belhanda'nın alınması tam bir faciadır.Çünkü Sneijder şuan da takımın beynidir onsuz Galatasaray düşünülemez.Kaldı ki seyirci de tepkisini Sneijder'den yana koydu...''

''TUDOR TEK BAŞINA HÜKÜMDAR OLMAK İSTİYOR''

Tudor ve Sneijder arasındaki kavganın perde arkasına değinen Cem Buba,şahsi görüşümü belirtmek istersem Sneijder'in Tudor tarafından istenilmediği bir gerçeği var.Tudor'a göre Sneijder'in takımının dengesini bozduğundan yakınıyor tabi bu açıkca Tudor tarafından dillendiremezse de kulislere ilettiği biliniyor...Tudor Galatasaray'da resmen tek başına hükümdar olmak istiyor,takımı tek hükmedecek bir kişi olmak istiyor buna tek engel ise Sneijder..Çünkü bundan önceki teknik direktör Riekerink'in A takıma çıkmasının en büyük etkeni Sneijder'di. O yüzden Tudor Sneider'in bir an önce takımdan gönderilmesini istiyor..

TUDOR'UN AKIBETİ BU MAÇA BAĞLI

Galatasaray'ın Perşembe günü İsveç ekibiyle oynayacağı Avupa Ligi maçına da değinen Buba:Galatasaray'ın alacağı bir olumsuz sonuçla Tudor'un hiçbir şansı kalmayacağını iddia etti.

Kaynak:Yeniakit

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AKINAKIN2 dk önce
    ZAMAN VARKEN TUDORU GÖNDERİNSHİNEDERİNKALİTESİNDE FUTBOLCULAR 30 MİLYONEURODAN BAŞLIYOR BAŞKANKOV GİTSİN TUDORUALIN HASANŞAŞLA ÜMİT DAVALA VE BÜLENT KORKMAZIYAPIN BU İŞİ
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