Tudor çıkışı: Kalamaz!

Fatih Altaylı'nın "Kimse aday olmazsa, ben bile aday olurum. Galatasaray başkansız kalmaz" sözleri üzerine "Ben de..." diyen Albayrak, "Riekerink kalsaydı kesinlikle daha iyi durumdaydık. Tudor Galatasaray'ı paramparça etti" ifadesini kullandı.

Başakşehir maçına Sneijder ile başlanması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Elinde iki dünya yıldızı var, onlarla başlamalısın. Galatasaray'ın yıldızları kazanması gerek" diye konuştu.

Albayrak, "Zerre kadar şüphem yok iyi niyetinden Dursun Özbek'in ama Galatasaray'da yanlışlar var. Duayenlerin, divan başkanı da dahil, Faruk Süren başkan da dahil bir araya gelmemiz lazım. Galatasaray bize çok şey kattı, daha Galatasaray'a borcumuzu ödemedik. Bir araya gelip Galatasaray'ı zor durumdan kurtarmalıyız. Gelecek sezon da Galatasaray'ın işi çok zor. Ben alçak gönüllü oldum. Galatasaray'da hizmetten kaçınılmaz. Siz başkansanız beni arayacaksınız" ifadesini kullandı.

Kasımpaşa maçında tansiyon sıkıntısı yaşamaıştım. 2-0 gerideydik şampiyonluk gidiyordu. Maç 3-2 olunca Hamza Hamzaoğlu maçı bırakıp benim yanıma geldi.. Çok yıprandım o sene. Galatasaray'ın Fatih Terim'e ve Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı vefasızlık doğru değil. Vefasızlık Galatasaray'a yakışmaz. Bu kadar vefasızlık olursa, olmaz.

Galatasaray Beşiktaş'ın Lyon'da yaptığı gibi paniklemezse derbiyi kazanabilir. Fenerbahçe'nin de maçlarını seyrediyorum, biz daha iyi futbol oynuyoruz. Riekerink olsaydı, banko yenerdik. Tudor beni hayal kırıklığına uğrattı. Abdurrahim Albayrak olursa, Tudor seneye kesin olmaz.

Son Trabzonspor-Beşiktaş maçında muhteşem bir futbol, olağanüstü bir futbol ve muhteşem taraftar vardı. Stat dolmuştu. Biz derbide 52 bin kişiyi dolduramayız. 40 bin üzeri olabilir. Başkana hakeretler ediyorlar, taraftarların hiçbir başkana haraket etmeye hakkı yok."