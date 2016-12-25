Tudor: Bizi ligde istemiyorlarsa söylesinler

Süper Lig'in 16. haftasında Karabükspor deplasmanda, Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonunda Karabükspor Teknik Direktörü Tudor, hakem kararlarına isyan etti.
Yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulunan Igor Tudor'un maç sonundaki sözleri şöyle;
- "16 maça bakıldığında aleyhimize 7-8 penaltı çalındı. Hepsi de gol oldu. Bu inanılır gibi bir şey değil. Açıkçası ben yoruldum. Eğer bizim ligde olmamızı istemiyorlarsa bize net bir şekilde belirtsinler. Sonuçta biz burada eğlenmiyoruz. Hafta boyunca tüm oyuncularımız sıkı bir şekilde çalışıyor"