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Tudor, Arda Turan kararını verdi

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor’dan Arda Turan transferine onay çıktı.

03 Kasım 2017 Cuma 12:43
Tudor, Arda Turan kararını verdi

Hırvat teknik adam, kulüp başkanı Dursun Özbek’in önceki gün yaptığı Florya ziyaretinde, milli futbolcuyla ilgili yönelttiği soruya olumlu yanıt verdi.

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, “Devre arasında Arda’yı almaya düşünüyoruz. Şartları biraz zorlayacağız. Sen ne dersin hocam?” diye sordu.

Tudor ise “Arda benim beğendiğim bir futbolcu. Çalışkan, tam bir takım oyuncusu. Kesinlikle çok isabetli bir tercih. Sakat veya cezalı oyuncularımız oluyor, tıpkı bu hafta gördüğünüz gibi. Arda da hücum hattında tam ihtiyaç duyduğumuz isim olabilir” ifadelerini kullandı.

Her şeye rağmen sezon başından beri forma şansı bulamayan Arda’nın takıma uyum sağlamasının zaman alabileceğini belirten Tudor, diğer transfer çalışmaları hakkında da bilgi istedi.

Sarı- Kırmızılılar devre arasında Arda Turan’ın yanı sıra bir sol bek, bir stoper ve bir de forvet transfer etmeye hazırlanıyor. Başkan ise ne gerekiyorsa yapacaklarının sözünü verdi ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 12:43
  1. Dursun Özbek
  2. Igor Tudor
  3. Arda Turan
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