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Tudor 8 oyuncuyu kapının önüne koydu

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, çalışmaların başladığı ilk haftada 8 futbolcuyu gözden çıkardı.

27 Haziran 2017 Salı 12:51
Tudor 8 oyuncuyu kapının önüne koydu

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken, gelecek olanlara yer açmak için takımdan 'gönderileceklerin' listesi de netleşmeye başladı. Teknik direktör Igor Tudor'un Florya'daki hazırlıkların birinci haftasında 8 oyuncu ile ilgili kararını verdiği belirlenirken, 1 oyuncu içinse 'bekle-gör' politikası izleyeceği öğrenildi.

8 FUTBOLCU GİDİYOR

Buna göre geçtiğimiz sezon başka takımlara kiralanan Tarık Çamdal, Oğuzhan Kayar, Endoğan Adili, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan, Tudor'un da gözüne giremedi. 5 oyuncu bu sezon da ya yine kiralık verilecek ya da satılacak. Tudor'un kontratları devam eden Luis Cavanda, Nigel de Jong ve Hakan Balta'yı da kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Bu oyunculardan da kulüp bulmaları istenecek.

DONK'U İZLEYECEK

Fotomaç'ın haberine göre; talibi olana gitmesi için her türlü kolaylık sağlanacak. Hırvat çalıştırıcının, Real Betis'ten geri dönen Ryan Donk içinse henüz bir 'karar' veremediği ifade ediliyor. Slovakya kampına götürülecek olan Hollandalı'nın takımda tutulup tutulmayacağı hazırlık maçlarında göstereceği performansa göre belli olacak.

TARIK ÇIKIŞ YAPAMADI

Geçen sezon Eskişehir'e kiralanan Tarık Çamdal beklenen çıkışı yine yapamadı. 1 yıl daha sözleşmesi olan Balta'yı ise birçok Süper Lig ekibi istiyor.
Kaynak: Sporvadisi.com

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 12:51
  1. Igor Tudor
  2. Galatasaray
  3. Hakan Balta
  4. Nigel de Jong
  5. Luis Cavanda
  6. Umut Gündoğan
  7. Emrah Başsan
  8. Endoğan Adili
  9. Oğuzhan Kayar
  10. Tarık Çamdal
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