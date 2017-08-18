TÜBİTAK Sudan'a metroloji laboratuvarları kuracak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünün (UME) Sudan'a sıcaklık, nem ve medikal metroloji laboratuvarları kuracağını belirterek, "Toplam değeri 1 milyon 135 bin doları bulan projeler, metroloji alanında gelişmekte olan ülkelerle iş birliği açısından önem taşıyor." dedi.

Ergin, AA muhabirine, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünün yurt dışı iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ile Sudan Standartlar ve Metroloji Organizasyonu (SSMO) arasında yürütülen görüşmeler sonucu iş birliği kararı alındığını dile getiren Ergin, "TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünce, Sudan'a 'sıcaklık ve nem metroloji laboratuvarı' ile 'medikal kalibratörler için kalibrasyon sistemleri' kurulumu projeleri için anlaşmaya varıldı. Toplam değeri 1 milyon 135 bin doları bulan projeler, metroloji alanında gelişmekte olan ülkelerle iş birliği açısından önem taşıyor." diye konuştu.

"Sudan, metrolojideki gücünü TÜBİTAK'tan alacak"

Ergin, Sıcaklık ve Nem Metroloji Laboratuvarı Kurulum Projesi'nin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sudan'da nem alanında 1. ve 2. seviye çiğ noktası ölçer ve bağıl nem ölçerlerin kalibrasyonlarına imkan verecek altyapıya yönelik laboratuvarın 24 ayda tamamlanması planlanıyor. SSMO, proje tamamlandığında eksi 10 ile 70 derece sıcaklık, yüzde 10 ile yüzde 95 bağıl nem aralığında, higrometrelerin (nem ölçer) ve hava sıcaklık ölçerlerin kalibrasyonlarını düşük belirsizlikle gerçekleştirme kapasitesine ulaşacak."

Sıcaklık laboratuvarının kurulmasıyla SSMO'nun önemli mesafe katedeceğini anlatan Ergin, kurumun bu sayede eksi 40 ile 550 derece sıcaklık ölçüm yeteneği kazanacağını bildirdi.

Sudanlı araştırmacılara Türkiye'de eğitim

Ergin, Medikal Kalibratörler İçin Kalibrasyon Sistemlerinin Kurulumu Projesi'ne de değinen Ergin, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Medikal Metroloji Laboratuvarı tarafından 3 yılda gerçekleştirilecek proje, EKG dahil hasta simülatörü, teşhis amaçlı ultrason kalibratörü, fototerapi radyometresi, akciğer simülatörü, basınç, nem, sıcaklık ölçümü sistemleri gibi üst düzey kalibratör, simülatör ve analizörlerin kurulumunu kapsıyor."

Sudan'a laboratuvar ve altyapı kurulmasının yanı sıra, SSMO araştırmacılarına Türkiye'de ve Sudan'da eğitim ve danışmanlık hizmetleri verileceğini belirten Ergin, iki ülke arasındaki anlaşmanın komşu ülkelerle iş birliği geliştirilmesi bakımından da referans olmasını hedeflediklerini kaydetti.