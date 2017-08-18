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TÜBİTAK Sudan'a metroloji laboratuvarları kuracak

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü(UME) Sudan'a sıcaklık, nem ve medikal metroloji laboratuvarları kuracak.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:10
TÜBİTAK Sudan'a metroloji laboratuvarları kuracak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünün (UME) Sudan'a sıcaklık, nem ve medikal metroloji laboratuvarları kuracağını belirterek, "Toplam değeri 1 milyon 135 bin doları bulan projeler, metroloji alanında gelişmekte olan ülkelerle iş birliği açısından önem taşıyor." dedi.

Ergin, AA muhabirine, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünün yurt dışı  iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ile Sudan Standartlar ve Metroloji  Organizasyonu (SSMO) arasında yürütülen görüşmeler sonucu iş birliği kararı  alındığını dile getiren Ergin, "TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünce, Sudan'a  'sıcaklık ve nem metroloji laboratuvarı' ile 'medikal kalibratörler için  kalibrasyon sistemleri' kurulumu projeleri için anlaşmaya varıldı. Toplam değeri  1 milyon 135 bin doları bulan projeler, metroloji alanında gelişmekte olan  ülkelerle iş birliği açısından önem taşıyor." diye konuştu.

"Sudan, metrolojideki gücünü TÜBİTAK'tan alacak"

Ergin, Sıcaklık ve Nem Metroloji Laboratuvarı Kurulum Projesi'nin  önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sudan'da nem alanında 1. ve 2. seviye çiğ noktası ölçer ve bağıl nem  ölçerlerin kalibrasyonlarına imkan verecek altyapıya yönelik laboratuvarın 24  ayda tamamlanması planlanıyor. SSMO, proje tamamlandığında eksi 10 ile 70 derece  sıcaklık, yüzde 10 ile yüzde 95 bağıl nem aralığında, higrometrelerin (nem ölçer)  ve hava sıcaklık ölçerlerin kalibrasyonlarını düşük belirsizlikle gerçekleştirme  kapasitesine ulaşacak."

Sıcaklık laboratuvarının kurulmasıyla SSMO'nun önemli mesafe  katedeceğini anlatan Ergin, kurumun bu sayede eksi 40 ile 550 derece sıcaklık  ölçüm yeteneği kazanacağını bildirdi.

Sudanlı araştırmacılara Türkiye'de eğitim

Ergin, Medikal Kalibratörler İçin Kalibrasyon Sistemlerinin Kurulumu  Projesi'ne de değinen Ergin, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Medikal Metroloji Laboratuvarı  tarafından 3 yılda gerçekleştirilecek proje, EKG dahil hasta simülatörü, teşhis  amaçlı ultrason kalibratörü, fototerapi radyometresi, akciğer simülatörü, basınç,  nem, sıcaklık ölçümü sistemleri gibi üst düzey kalibratör, simülatör ve  analizörlerin kurulumunu kapsıyor."

Sudan'a laboratuvar ve altyapı kurulmasının yanı sıra, SSMO  araştırmacılarına Türkiye'de ve Sudan'da eğitim ve danışmanlık hizmetleri  verileceğini belirten Ergin, iki ülke arasındaki anlaşmanın komşu ülkelerle iş  birliği geliştirilmesi bakımından da referans olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 12:10
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