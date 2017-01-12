TÜBİTAK MAM personel alacak

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TÜBİTAK MAM İş Geliştirme ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı'nda istihdam edilmek üzere kadrolu personel alımı yapılacaktır.

Alım yapılacak personel:

- 1 adet Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu - Bilgi Hizmetleri ve Sistem Yönetimi Biriminde görevlendirilecektir.

- 6 adet Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu - İş Geliştirme ve Sanayileştirme Birimi'nde görevlendirilecektir.

Başvuruda aranan şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ilgili bölümlerinden mezun olmak

- En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak

- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

- Askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).

- Seyahat engeli bulunmamak.

- Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuruda istenilen belgeler:

- Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir)

- Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

- Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)

- Özgeçmiş

- Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,

- ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Başvuru tarihi ve yeri: Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır. TÜBİTAK personel alımı başvuruları 12 Ocak 2017 tarihinde başladı ve 2 Şubat 2017 tarihinde sona erecek.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.